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БК Астана - Енисей

Единая лига ВТБ - 18 ноября 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем БК Астана – Енисей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Астана – Енисей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются БК Астана и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

