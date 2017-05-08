Eurosport

Бразилия изничтожила Таити и стала 14-кратным чемпионом мира

Бразилия изничтожила Таити и стала 14-кратным чемпионом мира
Eurosport

13 ч. назад

России на них не было.

Сборная Бразилии нанесла крупное поражение Таити в финале чемпионата мира-2017 в Нассау (Багамские Острова) со счетом 6:0. Дубли в составе победителей оформили Маурисиньо и Даниэль.

  • Сборная Бразилии стала чемпионом мира в 14-й раз и впервые с 2011 года.
  • Пляжники Таити во второй раз кряду проиграли в финале.
  • Бронзовые медали завоевал Иран, обыгравший в утешительном финале Италию – 5:3.
  • Двукратный чемпион мира сборная России не прошла отборочный этап.

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бразильцы заколошматили 6 небразильских голов в финале и вынесли Таити

02:05
Популярные видео
Фантастический финиш третьего этапа, где один велосипедист приехал первым, а за ним все остальные
1 709 просмотровВчера в 17:33
«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» и отправил Тарасенко и его кентов домой
 944 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться