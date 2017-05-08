Eurosport
Бразилия изничтожила Таити и стала 14-кратным чемпионом мира
России на них не было.
Сборная Бразилии нанесла крупное поражение Таити в финале чемпионата мира-2017 в Нассау (Багамские Острова) со счетом 6:0. Дубли в составе победителей оформили Маурисиньо и Даниэль.
- Сборная Бразилии стала чемпионом мира в 14-й раз и впервые с 2011 года.
- Пляжники Таити во второй раз кряду проиграли в финале.
- Бронзовые медали завоевал Иран, обыгравший в утешительном финале Италию – 5:3.
- Двукратный чемпион мира сборная России не прошла отборочный этап.
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