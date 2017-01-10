Eurosport
Paddy Power считает Рафаэля Надаля фаворитом «Ролан Гаррос»
Если испанец победит в турнире, поставивший на него получит выигрыш из расчета 5/6.
Финалист Australian Open Рафаэль Надаль считается главным претендентом на победу в финале «Ролан Гаррос».
Грунтовый король по мнению букмекеров не встретит серьезного сопротивления на пути к победе. Шансы Надаля на трофей второго турнира из серии «Большого шлема» расцениваются очень высоко.
Фавориты «Ролан Гаррос»:
Рафаэль Надаль – 5/6
Новак Джокович – 10/3
Доминик Тим – 10/1
Энди Маррей – 12/1
- «Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 22 мая по 1 июня.
- Основная сетка турнира стартует с 28 мая.
- ПобедителемОткрытого чемпионата Франции по теннису-2016 стал сербский теннисист Новак Джокович.
Ставки на мужскую часть турнира
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