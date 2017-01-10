Eurosport

Paddy Power считает Рафаэля Надаля фаворитом «Ролан Гаррос»

Paddy Power считает Надаля фаворитом «Ролан Гаррос»
Paddy Power

1 час назад

Если испанец победит в турнире, поставивший на него получит выигрыш из расчета 5/6.

Финалист Australian Open Рафаэль Надаль считается главным претендентом на победу в финале «Ролан Гаррос».

Грунтовый король по мнению букмекеров не встретит серьезного сопротивления на пути к победе. Шансы Надаля на трофей второго турнира из серии «Большого шлема» расцениваются очень высоко.

Фавориты «Ролан Гаррос»:

Рафаэль Надаль – 5/6

Новак Джокович – 10/3

Доминик Тим – 10/1

Энди Маррей – 12/1

  • «Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 22 мая по 1 июня.
  • Основная сетка турнира стартует с 28 мая.
  • ПобедителемОткрытого чемпионата Франции по теннису-2016 стал сербский теннисист Новак Джокович.

Ставки на мужскую часть турнира

Ставки на женскую часть турнира

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут

02:07
Популярные видео
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
2 140 просмотров5 ч
Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон
2 383 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться