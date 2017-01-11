«Манчестер Юнайтед» – «Аякс»: перед матчем от Paddy Power

Для обеих команд финал ЛЕ в Стокгольме будет матчем года. Жозе Моуринью, кажется, уже в начале сезона понял, что победа во втором еврокубке – единственный шанс манкунианцев пробиться в Лигу чемпионов, и весной плюнул на Премьер-лигу. Португалец пока ни разу не проигрывал в финалах еврокубков, и, вроде бы, нет оснований полагать, что 24 мая будет иначе.

«Аякс», битый «Ростовом» в ЛЧ, добрался до финала Лиги Европы неожиданно даже для самого себя. Шанс амстердамской молодежи в том, что ей нечего терять. Традиционная ставка Петера Боса на атаку неожиданно может сработать, но без везения «Аяксу» точно не обойтись.

Финальный матч у амстердамцев пропустит дисквалифицированный Ник Виргевер, а вот с травмами проблем у «Аякса» нет. В отличие от «МЮ». Помимо вылетевшего до конца года Златана Ибрагимовича, в лазарете по-прежнему находятся Люк Шоу, Маркос Рохо и Эшли Янг. Из-за дисквалификации игру пропустит Эрик Байи. Небольшие проблемы со здоровьем у Криса Смоллинга и Маруана Феллайни, но эти парни к игре, скорее всего, будут готовы.

Кто что сказал

Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед»: «Это единственный трофей, копии которого у меня нет, хотя я его выигрывал. Дело в том, что мои ребята сказали, будто это очень сложный кубок, чтобы изготовить копию. Но у меня есть медаль за победу и, что еще важнее, воспоминания».

Фил Джонс, защитник «Манчестер Юнайтед»: «Мы заслужили право играть в финале Лиги Европы, но нам предстоит доказать, что мы достаточно хороши для победы в нем. Я могу понять усталость ребят, у нас было много матчей, но впереди еще одна битва. Это определяющий момент сезона, мы должны сделать все возможное для победы. Мы хотим играть в Лиге чемпионов».

Петер Бос, главный тренер «Аякса»: «Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу. Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы – это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой. У нас есть шанс одолеть «МЮ», если мы навяжем сопернику свою игру. У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их».

Марк Овермарс, спортивный директор «Аякса»: «Манчестер Юнайтед» – это Голиаф, а мы – Давид. Но я горжусь тем, что мы создали, вышли в финал Лиги Европы с бюджетом 21 миллион евро».

Цифры говорят

«Аякс» в последний раз выступал в финале еврокубка в 1996 году. В решающем матче Лиги чемпионов амстердамцы по пенальти проиграли «Ювентусу». В финале Кубка УЕФА «Аякс» выступал дважды, победив в 1987 году и потерпев поражение год спустя.

«Манчестер Юнайтед» ни разу не пробивался в финал Лиги Европы и Кубка УЕФА.

Только четыре команды в истории выигрывали Лигу чемпионов, Кубок УЕФА (или Лигу Европы) и Кубок Кубков: «Ювентус», «Аякс», «Бавария» и «Челси». «МЮ» может стать пятой командой, выигрывавшей три еврокубка.

Между собой команды встречались четыре раза. Впервые – в сезоне-1976/77, в 1/32 финала Кубка УЕФА. Дальше прошли англичане (2:0 и 0:1). В 1/8 финала Лиги Европы-2011/12 также сильнее оказался «МЮ» (2:0 и 1:2).

Финал Лиги Европы станет для «Манчестер Юнайтед» 64-м матчем в сезоне, а для «Аякса» – 56-м.

Жозе Моуринью победил во всех шести встречах с «Аяксом» в качестве тренера с общим счетом 20:2.

Португальский специалист выиграл во всех трех еврокубковых финалах, в которых принимал участие в качестве тренера.

Люди в черном

Обслуживать встречу доверено словенской бригаде арбитров во главе с Дамиром Скоминой. 40-летний рефери за предыдущие пять сезонов шесть раз обслуживал полуфинальные стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Этот финал будет для него первым в карьере.

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Победа «МЮ»: 19/20

Ничья: 5/2

Победа «Аякса»: 31/10

Ориентировочные составы

«МЮ»

«Аякс»

Онлайн-трансляция матча начнется на Eurosport.ru в 21:45 (мск).

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