3 лучшие ставки на финал Лиги Европы от Paddy Power

Обе команды забьют: нет

Златана нет на поле. А молодые игроки «Аякса» слишком молодые, чтобы забивать. Ставь на 0:0 и будет тебе счастье.

Точный счет: 10:0

Несмотря на то, что мы рекомендовали выше ставить на 0:0, мы передумали. Этот вариант лучше, потому что 10:0 лучше, чем 0:0.

Тотал меньше 2.5

Этот вариант вообще самый лучший. Ставь на него дом и выиграешь еще один дом.

Больше нереальных коэффициентов на финал Лиги Европы

Суперставки, которые помогут тебе купить кабриолет и увезти на нем Любовь Успенскую