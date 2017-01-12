Eurosport
3 лучшие ставки на финал Лиги Европы от Paddy Power
Поставь дом и выиграй еще два дома.
Обе команды забьют: нет
Златана нет на поле. А молодые игроки «Аякса» слишком молодые, чтобы забивать. Ставь на 0:0 и будет тебе счастье.
Точный счет: 10:0
Несмотря на то, что мы рекомендовали выше ставить на 0:0, мы передумали. Этот вариант лучше, потому что 10:0 лучше, чем 0:0.
Тотал меньше 2.5
Этот вариант вообще самый лучший. Ставь на него дом и выиграешь еще один дом.
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