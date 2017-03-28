Бетман. Победа Германии и еще 3 ставки, после которых ты заработаешь на все включено в Турции

2 июля. Финал. Чили – Германия (21:00)

Ставка: кубок для бундестим за 1,77

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12 лет назад немцы отдали бразильцам полуфинал Кубка Конфедераций – с тех пор Германия проигрывает крупные турниры только европейским сборным.

Португальцы уже вылетели, поэтому Лёв однозначно возьмет трофей. Конечно, бундестим легко может скатать ничью с чилийцами в основное время, но потом все равно их дожмет – либо в овертайме (как Аргентину на ЧМ), либо по пенальти. С одиннадцатиметровыми работает теория вероятности: Чили просто не имеет права забирать таким способом третий кубок за три лета.

Латиноамериканская страсть – это замечательно, но победят немцы: они хитрее, техничнее и грамотнее. Плюс Леву нужно отмазаться за вялый вылет с Евро-2016 и вернуться на родину со вторым трофеем за 11 лет.

Есть два классных варианта.

Адекватный – победа немцев в любое время за 1.77.

Трусливый – Германия с нулевой форой в основное время за 1.72.

Вторая ставка рациональнее: если по итогам 90 минут будет ничья, а потом вдруг победят чилийцы, деньги капнут обратно на счет. Какая радость.

Ставка: тотал желтых карточек меньше 4.5 за 2,10

Кубок Конфедераций – товарищеский турнир, поэтому мясокомбинат в финале исключен. Работает правило хорошего тона: откровенно ломать соперников на КК так же стыдно, как завтракать в Икее и оставлять на столе поднос с грязными тарелками.

Немцы и чилийцы провели в России по четыре матча и ни разу не пробивали индивидуальный тотал больше 2.5 жк. Этим командам в кайф комбинировать, а не фолить, поэтому коэффициент стоит признать валуйным – можно с чистой совестью забрасывать на него кэш.

А еще:

– Тактика Чили еще со времен Сампаоли – вязать чужих форвардов так отчаянно, словно они выбежали митинговать на Тверскую. Схема работает жутко эффективно: во всех встречах КК латиноамериканцы гарантировали маленький тотал.

В Петербурге блокировать немецких нападающих будет еще проще – спасибо рельефному газону. Вывод: ТМ 2.5 – лучший, беспроигрышный выбор. Тем более, за приятные 1,76.

А еще есть матч за третье место:

– Эта игра не нужна никому, кроме Мексики. У португальцев совсем нулевая мотивация: золота не будет (чертов Браво), Криш свалил к двойняшкам, всем хочется в отпуск.

Короче, классическое разочарование вылетевшего фаворита. На этом фоне мексиканцы могут обколотить португальскую защиту и порадовать безумных фанатов, отдавших по 10 тысяч долларов, чтобы долететь до России и притопить за своих.

1,67 на непоражение андердогов в основное время – скромная, но вдумчивая и очень перспективная ставка. 2 июля, 15:00.

Больше ставок на матч за третье место

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