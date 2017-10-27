Бетман. «Зенит» разберется с «Локо» и еще 4 ставки, которые сделают тебя денежным мешком

Англия. «Лестер» – «Эвертон» (29 октября, 19:00)

Ставка: обе забьют за 1,75

Лестерширские сказочники наняли четвертого тренера за год. «Ириски» уволили Кумана и пока никого не схантили. Народная примета гласит: клубы, в которых только что поменялся коуч, становятся бодрыми, как дагестанец, услышавший крик «Асса!» и первые аккорды лезгинки.

Самое важное, что у «Лестера» и «Эвертона» не было проблем с голами и с предыдущими тренерами: и мерсисайдцы, и экс-чемпионы Англии имеют лишь по одной сухой встрече из шести последних во всех турнирах.

Поэтому загруз на ОЗ совсем не такой наивный и необоснованный, как может показаться на первый взгляд: аутсайдеры накидают друг другу столько мячей, что заткнутся даже гандболисты, которые считают, что голов обязательно должно быть много.

Англия. «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» (28 октября, 17:00)

Ставка: гости не проиграют за 1,62

Сегодняшний «Пэлас» очень напоминает клиента аппарата ИВЛ, периодически подающего признаки жизни. Победа над «Челси» равнозначна осмысленному подмигиванию, после которого все родственники пациента кричат: «Ого, он начал нас узнавать!»

Но затем кройдонские лузеры отдались «Ньюкаслу» (1:0), и про выздоровление опять пришлось забыть.

Следующий соперник – голодный «Вест Хэм» – тоже должен рвать «КП», как мокрую газету. Ставка на непоражение объясняется двумя объективными факторами: переломной победой над «шпорами» в Кубке Лиги (камбэк с 0:2 и шикарное настроение) и положением Славена Билича. Если он сольет игру на «Селхерст Парк», то на базу можно будет возвращаться только за шмотками – хорвата сразу же выгонят пинком под зад.

Едва ли он хочет прощаться с «молотками» настолько бесславно (хуже не придумать), поэтому сценарий с поражением «Вест Хэма» практически исключается.

Россия. «Зенит» – «Локомотив» (29 октября, 16:30)

Ставка: победа хозяев за 1,8

Жизнь учит обходить такие матчи, как сайты с рекламой онлайн-казино, но соблазн слишком серьезен.

Раздражителей полно. Во-первых, «Зенит» не выигрывал уже три тура подряд. Во-вторых, самый богатый клуб РФПЛ не может забить уже 180 минут. В-третьих, на неделе все спортивные медиа облизывали «Локо» так старательно, словно Вилли Вонка открыл новую фабрику прямо в Баковке. В-четвертых, Семин отобрал у Манчини первую строчку. И самое главное: питерцы наконец готовятся к игре полноценно, без поправок на международный брейк или встречи в Лиге Европы.

Ставить гигантскую сумму не стоит – возможно, в «Зените» суровый кризис и команда уже вовсю плывет. Но со стороны так не кажется, поэтому сине-бело-голубые, которые объективно сильнее, должны слегка испортить настроение легендарному кролику Ильи Геркуса.

Россия. «Ростов» – «Спартак» (29 октября, 19:00)

Ставка: «Спартак» победит по ударам в створ с форой 0 за 1,8

За спадом «Зенита», четвертым местом «Урала», убогой игрой «Рубина» и подвигах тренера Шалимова спрятался микротренд российского чемпионата: в последних шести матчах побед нет только у одного клуба – «Ростова».

Три очка набирал даже «Анжи», вынувший 31 мяч за 14 встреч. Или «Динамо», которое создает xG реже, чем Павел Дуров меняет аватарки. Чего уж там – триумфы были у «Тосно» и «Хабаровска», выползших наружу из пучины ФНЛ. А «Ростов» Кучука сидит с двумя баллами за шесть недель и готовится падать в зону переходных матчей.

Самое удивительное, что «Спартак» стабильно сливает клубам, которые безнадежно погрязли в болоте – этот факт признают даже красно-белые сектанты. Но Каррера, по мнению тех же людей, искоренил печальную традицию и вообще научил команду набирать максимум там, где надо мучиться и пыжиться, а не играть в футбол.

По такой логике «Спартак» перестреляет «Ростов» в гостях. Все просто: ожившие чемпионы опять настраиваются только на победы – это раз. Они лидируют в Премьер-лиге по средним ударам в створ ворот – это два. Ставка подразумевает возврат, если полумертвый «Ростов» несколько раз дойдет до московских ворот – это три.

Так что ставьте смелее: непродвинутая статистика не должна подвести.

А еще:

– Главный баттл выходных («МЮ» – «Тоттенхэм») лучше проигнорировать, как Черчесов – Дзюбу, но этим советом все равно никто не воспользуется. Тогда держите другой: победа «дьяволов» с нулем с криминально ущербным коэффициентом 1,47. Больше не дают, а прогноз железобетонный.

Судите сами: «шпоры» без Кейна, а впереди – ключевая битва с «Реалом» в группе ЛЧ, поэтому нужно экономить силы. Почеттино будет играть на ничью. Если не справится, деньги прилетят на счет. Если его тактика сработает, баланс выровняется – да здравствует возврат. 28 октября, 14:30.

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