Теннисный бетман. Плишкова разбомбит Возняцки эйсами и еще 3 ставки на полуфиналы Итогового турнира

Каролина Плишкова – Каролин Возняцки

Прогноз: Плишкова победит с форой +2,5 по геймам за 1,75

Прогноз: соперницы сыграют больше 21,5 геймов за 1,8

На групповом этапе девушки генерировали сенсации ядернее, чем Андрей Малахов во время работы на «Первом»: Плишкова первой квалифицировалась в плей-офф из группы с Мугурусой, а Возняцки разнесла фавориток красного квартета Халеп и Свитолину. В полуфинале Каролину и Каролину свела случайность, которую допустила датчанка. Непонятно по каким критериям Возняцки выбирала соперницу на плей-офф (могла себе позволить), но проиграв Гарсии почти с матчболов, она вместо сражения со старушкой Уильямс столкнется с молодой и суровой Плишковой.

Возможно, Возняцки мыслила категориями предыдущих матчей: если у Плишковой она выиграла хотя бы две встречи в 2017-м (три проиграла), то с Винус имеет беспросветную личку – 0-7. В таком случае шансов против чешки у Каролин действительно больше, но ненамного. В сумме девушки провели друг против друга на харде шесть встреч, и Возняцки лидирует с приличным гандикапом (4-2), но если брать свежайшие встречи за этот год, то здесь равенство – 2-2. Если же взять еще мельче, то по сетам в противостоянии ведет уже Плишкова: чешка дважды закрыла соперницу по 0:2, а еще в двух матчах навязала борьбу и забрала по партии.

«Мы всегда играли на более быстрых кортах, а этот очень, очень медленный. Я сегодня после пары геймов совершенно потеряла ритм и играла как попало», – заявила после встречи с Возняцки Свитолина. Украинка не единственная, кто пожаловался на заторможенность мячей на сингапурских кортах, которые очень подходят Плишковой. Долговязая чешка неуютно чувствует себя на скоростных покрытиях, испытывая трудности при подходе к мячу. Здесь же для Каролины созданы все условия: она уверенно обороняется и почти всегда идеально забегает под любимый форхенд.

Против Возняцки Плишковой будет еще проще: датчанка не обладает убойной подачей и не швыряет мячи по корту в стиле Остапенко, поэтому чешке, которая раскидала куда более сильных соперниц по группе, играться будет очень комфортно. Второе преимущество Каролины, которая почему-то идет аутсайдером у букмекеров – свежесть. Чешка провела заключительный матч группы в четверг и идеально распределила силы: после квалификации в плей-офф, встреча с Остапенко превратилась для Плишковой в неплохой тренировочный спарринг, на который она физически абсолютно не растратилась. В отличие от нее, Возняцки придумала себе битву на 2,5 часа с Гарсией, проиграла и убила необходимую энергию. В чем профит от этого поступка, неясно.

Плишкова обыграет соперницу, но букмекеры предлагают неплохой шанс перестраховаться – коэффициент 1,75 с форой на Каролину выглядит очень сладко. При этом матч вряд ли закончится слишком быстро. Возняцки – боец, который почти никогда ничего не отдает даром. Датчанка как никто другой умеет держать мяч в игре и заставлять соперниц ошибаться. В этом единственный шанс Каролины, который позволит ей задержаться на корте максимум времени.

Винус Уильямс – Каролин Гарсия

Прогноз: победа Винус в первом сете с форой +1,5 по геймам за 1,78

Если бы до начала турнира кто-то заикнулся о полуфинале с участием американки и француженки, его бы нарекли еретиком и закрыли в психушке. Теннисистки стояли аутсайдерами в своих группах, но обе неожиданно рванули в плей-офф (Гарсия вообще с первого места) – исход удивительный и незакономерный. Уильямс удался только один матч из трех: американка растоптала Мугурусу, которая оказалась совершенно не готова к турниру. В остальных встречах Винус лихорадило страшнее, чем жертву в ночном переулке: Плишкова поставила бабушку на место, а Остапенко, чтобы закрыть соперницу, не хватило лишь умения управлять эмоциями.

Гарсия на своем примере показала, что такое недооценка со стороны соперниц и борьба до последнего мяча, но это не отменяет факта – француженка отскочила. В матче против Халеп Каролин подсела под статусом турнира и соперницы. Свитолина и Возняцки тоже играли мощнее, но слишком рано поверили в успех и не вернулись в игру, котда это требовалось – обе подавали на матч, но чудом уступили.

Предсказать финалиста от этой пары сложнее, чем пробиться на Кубке Кремля за автографом к Марии Шараповой. В матче возможны сотни сценариев, но самый верный шанс заработать – поставить на Уильямс в первом сете. Во-первых, Винус не испытает проблем со входом в матч: в отличие от молодой соперницы, американка наигралась на больших кортах при огромном количестве зрителей, поэтому быстрее справится с волнением. Во-вторых, у Уильямс есть четкое понимание – не выиграю первый сет, матч не взять. Пока свежая, американка бросится гасить соперницу, чтобы заработать преимущество.

Еще один фактор не в пользу Гарсии – матч против Возняцки. Француженка сутки назад истратила порядочное количество сил и эмоций, чтобы выбраться в плей-офф. Вряд ли она до сих пор осознала, что вошла в число четырех сильнейших теннисисток сезона. Каролин точно потребуется время, чтобы привыкнуть к этой мысли.

А еще:

В матче между Плишковой и Возняцки букмекеры предлагают славный коэффициент на эйсы, которым нельзя не воспользоваться. Аналитики оценили победу чешской пулялки по подачам навылет с форой -1,5 за 1,82, что безумно странно. Да, Каролина уступает Возняцки по среднему числу эйсов на турнире, но лишь из-за того, что отыграла на час меньше датчанки.

Прямое влияние на количество чистых подач оказали соперницы полуфиналисток: Плишковой было непросто бомбардировать корты в матчах против высоких Мугурусы и Уильямс, но только напротив оказалась Остапенко, чешка тут же залепила 4 подачи навылет. У Возняцки в соперницах были сплошь малышки: ни Гарсия, ни Свитолина, ни тем более Халеп, в росте не дотягивают до 180 сантиметров. Датчанке было слишком просто на групповой стадии, но в полуфинале все круто изменится.

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