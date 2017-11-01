«ПСЖ» стал фаворитом Лиги чемпионов по мнению букмекеров

Французский «ПСЖ» после досрочного выхода в плей-офф Лиги чемпионов стал главным претендентом на победу в турнире. В четырех матчах группового турнира парижане набрали 12 очков и забили рекордные 17 мячей, ни разу не пропустив.

Триумфальное выступление «ПСЖ» оценивается букмекерами в коэффициент 4,7: перед турниром шансы команды Унаи Эмери расценивались, как 6,5. Фаворитом до старта соревнований значился «Реал» (4,5), на которого к середине групповой стадии можно поставить с коэффициентом 5,3.

Третьим в списке претендентов значится «Манчестер Сити» (6,5). «Атлетико», который по итогам четырех матчей занимает третье место в группе, котируется выше лидера квартета C «Ромы» (81) – на мадридцев принимают коэффициент 23.

Максимальное достижение «ПСЖ» в Лиге чемпионов в XXI веке – четвертьфинал.

Летом 2017 года парижане совершили трансферный прорыв, приобретя Неймара и Килиана Мбаппе за общую сумму в 402 млн евро.

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