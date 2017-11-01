«Тоттенхэм» – «Реал»: перед матчем Лиги чемпионов

Результат этого матча, скорее всего, решит судьбу первой строчки в таблице. «Реал» и «Тоттенхэм» серьезно оторвались от бедной «Боруссии» и теперь сражаются на верхнюю позицию – в случае равенства очков ее получит команда с лучшей разницей личных встреч. Ничья в Мадриде (1:1) не оставляет «Реалу» выбора – в Лондоне надо обязательно забивать.

Правда, настроение у испанцев так себе. На выходных «галактикос» вдруг слили скромной «Жироне» (1:2) и разочаровали даже соперника. Модрич поругался с Марсело, Роналду – с Рамосом и Вараном, Иско – с Бензема. Обстановка накалилась еще и солидным отставанием от «Барсы» в восемь очков.

«Тоттенхэм» тоже проиграл – команда Почеттино на равных бодалась с «МЮ», но единственная ошибка все решила. Особенно сложно пришлось без Кейна, но Харри тренировался перед «Реалом» и, похоже, готов порвать испанцев. Не поможет «Тоттенхэму» лишь травмированный Ваньяма.

У «Реала» проблем намного больше: в лазарете Навас, Варан, Карвахаль, Бэйл и Ковачич. Если Зидан все-таки проиграет на «Уэмбли», то матч против «Дортмунда» вдруг приобретает интригу.

Кто что сказал

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «Посмотрите на Зидана и на его достижения. Логично предположить, что он мог бы добиться успеха в Премьер-лиге. На прошлой неделе ФИФА выбрала его лучшим тренером мира. Так почему нет? Решать ему. Но у него есть качества для того, чтобы добиться успеха в Англии или любой другой стране мира». (официальный сайт УЕФА)

Ян Вертонген, защитник «Тоттенхэма»: «Ничья 1:1 в Мадриде добавила нам уверенности. «Реал» – очень сильная команда, и она доказала это в первом матче. «Мадрид» может забить в любой момент, но мы сталкиваемся с этим каждую неделю в АПЛ. Не вижу причин, почему «Тоттенхэм» не может обыграть «Реал» даже без Кейна».

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Сыграть против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» – отличная возможность. Хороший сценарий для отличного матча с сильным соперником. Не знаю, сколько будет зрителей, но мне доводилось играть на старом «Уэмбли». Это было очень приятно». (Marca)

Цифры говорят

«Реал» и «Тоттенхэм» рубились уже 5 раз. В активе «Мадрида» 3 победы, дважды команды сыграли вничью.

В пяти матчах «шпоры» забили испанцам всего 1 мяч.

«Реал» не проигрывает на групповом этапе Лиги чемпионов с октября 2012 года. Серия достигла 30 матчей.

«Тоттенхэм» участвует на групповом этапе в третий раз. В сезоне-2010/11 «шпоры» стали первыми и в итоге дошли до четвертьфинала, а прошлой осенью остались без плей-офф.

Кейн поучаствовал во всех 7 голах «шпорах»: он сам забил 5 мячей, ассистировал Хынмину Сону и вынудил соперника на автогол.

Люди в черном

Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. В активе 40-летнего рефери два матча ЛЧ-2017/18. При турецком судье «Спортинг» вынес «Стяуа» (5:1), а «Челси» справился с «Атлетико» (2:1). В этих матчах Чакыр показал шесть желтых карточек и поставил один пенальти.

Котировки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают «Реал».

Победа «Тоттенхэма»: 3,46

Ничья: 3,58

Победа «Реала»: 2,225

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»

«Реал»

Самый важный опрос

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