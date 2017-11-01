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Букмекеры не верят в «Спартак» в матче Лиги чемпионов против «Севильи»

Букмекеры не верят в «Спартак» в матче против «Севильи»
Eurosport

1 час назад

И это после домашнего разгрома соперника.

Московский «Спартак», по мнению букмекеров – явный аутсайдер матча группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи». Встреча состоится 1 ноября в Испании.

Букмекеры предлагают поставить на «красно-белых», которые две недели назад разгромили соперника в домашнем матче (5:1), с коэффициентом 7,2. Выигрыш испанцев оценен в 1,4, ничья – в 5,65.

Наиболее вероятным результатом букмекеры считают победу «Севильи» в 1-2 мяча (2:1 или 2:0), на которые выставлены коэффициенты 7,5 и 8. По мнению аналитиков, самые высокие шансы забить имеют игроки «Севильи» Виссан Бен Йеддер и Луис Муриэль (1,7 и 1,8). У «Спартака» самым опасным считается Квинси Промес (3).

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