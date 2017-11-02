Букмекеры убеждены, что Роджер Федерер выиграет хотя бы один мэйджор в 2018 году

Блестящий сезон в исполнении Роджера Федерера побудил букмекеров открыть ряд ставок на его успехи в 2018 году. По их мнению, швейцарец доведет число выигранных титулов «Большого шлема» до 20. Победа Роджера на любом из четырех крупнейших турниров оценивается в коэффициент 1,83.

Ставка на победу Федерера в трех из четырех турниров принесет победителю выигрыш, в 41 раз превышающий ставку. Специально для поклонников Роджера и любителей рискнуть букмекеры предлагают коэффициент 176 на то, что швейцарец не отдаст ни одного ТБШ в сезоне.

В сезоне-2017 Федерер выиграл Australian Open и Уимблдон.

Всего на счету Роджера 7 титулов в нынешнем сезоне.

Швейцарец лидирует по числу выигранных мэйджоров, затащив 19 трофеев.

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