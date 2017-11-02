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Букмекеры убеждены, что Роджер Федерер выиграет хотя бы один мэйджор в 2018 году
У 36-летнего швейцарца почти нет конкурентов в борьбе за крупнейшие титулы.
Блестящий сезон в исполнении Роджера Федерера побудил букмекеров открыть ряд ставок на его успехи в 2018 году. По их мнению, швейцарец доведет число выигранных титулов «Большого шлема» до 20. Победа Роджера на любом из четырех крупнейших турниров оценивается в коэффициент 1,83.
Ставка на победу Федерера в трех из четырех турниров принесет победителю выигрыш, в 41 раз превышающий ставку. Специально для поклонников Роджера и любителей рискнуть букмекеры предлагают коэффициент 176 на то, что швейцарец не отдаст ни одного ТБШ в сезоне.
- В сезоне-2017 Федерер выиграл Australian Open и Уимблдон.
- Всего на счету Роджера 7 титулов в нынешнем сезоне.
- Швейцарец лидирует по числу выигранных мэйджоров, затащив 19 трофеев.
Взгляни на другие варианты ставок на Роджера. Там интересно
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