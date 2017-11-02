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«Зенит» и «Локомотив» – явные фавориты матчей в Лиге Европы по мнению букмекеров

«Зенит» и «Локомотив» – явные фавориты матчей в Лиге Европы по мнению букмекеров
Eurosport

15 мин. назадИзменено 2 мин. назад

Клубы из России готовы рвать очередных соперников.

«Зенит» и «Локомотив» 2 ноября проведут очередные матчи в рамках Лиги Европы. Соперниками питерцев и москвичей станут «Русенборг» и «Шериф» соответственно.

На победу «Зенита», который сыграет на выезде, букмекеры выставили коэффициент 2, при этом наиболее вероятным счетом они считают результативную ничью – 1:1 (коэффициент 6,5). Триумф «Русенборга» оценивается в 3,8. Ничья – в 3,66. Самыми опасными игроками в составах обеих команд аналитики считают Александра Кокорина и Артема Дзюбу, на голы которых можно поставить с коэффициентом 2,3 и 2,6.

«Локомотив» оценен букмекерами еще выше, чем «Зенит». Победа москвичей дома над молдавским «Шерифом» увеличит ставку в 1,4 раза. На ничейный исход принимается коэффициент 4,4, на победу гостей – 9,5. Цифры выставлены с учетом того, что в первом матче команды сыграли вничью – 1:1.

  • Матч «Локомотива» с «Шерифом» начнется в 21:00 (мск).
  • Игра «Зенита» с «Русенборгом» – в 23:05 (мск).
  • В случае победы клуб из Санкт-Петербурга выйдет в плей-офф Лиги Европы.

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