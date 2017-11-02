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Мужчина выиграл 12 миллионов евро ставками на финал MLB

Мужчина выиграл 12 миллионов евро ставками на финал MLB
Eurosport

3 мин. назад

6 удачных кликов, и парень обеспечил себя на всю жизнь.

Мужчина из Европы обогатился на 12 млн евро ставками на «Мировую серию» MLB между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Хьюстон Астрос». Игрок сделал 6 ставок на каждый из шести первых матчей, выиграв каждую из них.

Последнюю ставку, которая принесла мужчине свыше 5 млн евро, он сделал на победу «Доджерс», которые выиграли 3:1. На заключительный матч серии игрок не сделал ставку из-за того, что кто-то прогрузил победу «Доджерс».

  • «Мировая серия» осталась за «Хьюстоном» – 4:3.
  • Мужчина, выигравший деньги, специализируется на MMA и почти не проигрывает.

Выбери своего фаворита и сделай ставку на него

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