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Мужчина выиграл 12 миллионов евро ставками на финал MLB
6 удачных кликов, и парень обеспечил себя на всю жизнь.
Мужчина из Европы обогатился на 12 млн евро ставками на «Мировую серию» MLB между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Хьюстон Астрос». Игрок сделал 6 ставок на каждый из шести первых матчей, выиграв каждую из них.
Последнюю ставку, которая принесла мужчине свыше 5 млн евро, он сделал на победу «Доджерс», которые выиграли 3:1. На заключительный матч серии игрок не сделал ставку из-за того, что кто-то прогрузил победу «Доджерс».
- «Мировая серия» осталась за «Хьюстоном» – 4:3.
- Мужчина, выигравший деньги, специализируется на MMA и почти не проигрывает.
Выбери своего фаворита и сделай ставку на него
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