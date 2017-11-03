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«Питтсбург» остается фаворитом Конференции, несмотря на неудачный старт сезона

«Питтсбург» остается фаворитом Конференции, несмотря на неудачный старт сезона
Eurosport

18 мин. назад

Букмекеры считают, что «пингвинов» не остановить.

«Питтсбург» в очередном матче регулярного сезона НХЛ проиграл в гостях «Калгари» – 1:2 (ОТ). Это поражение стало для клуба седьмым в 15 матчах на старте турнира. Команда располагается лишь на четвертом месте в турнирной таблице Восточной Конференции.

При этом, по мнению букмекеров, «Пингвинс» остаются главными претендентами на победу на Востоке: на успех клуба Евгения Малкина выставлен коэффициент 4,9. Вторым среди фаворитов идет «Тампа-Бэй» (5), третьим – «Торонто» (5,5). «Вашингтон» с Александром Овечкиным расположился на четвертой строчке – 6,5.

На Западе главным претендентом на выход в плей-офф с первого места остается «Чикаго» (6), следом за ним с коэффициентом 7 оцениваются шансы сразу трех команд – «Лос-Анджелеса», «Далласа» и «Эдмонтона».

  • «Питтсбург» считался фаворитом сезона НХЛ передего началом.
  • Итоговый успех «пингвинов» оценивался в коэффициент 9,5.
  • «Пингвинс» – действующий обладатели Кубка Стэнли.

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