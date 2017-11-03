Бетман. «Сити» не унизит «Арсенал» и еще 4 ставки, после которых ты возьмешь iPhone X без очереди

Россия. «Локомотив» – ЦСКА (5 ноября, 16:30)

Ставка: победа хозяев с форой 0 за 2,11

Молдавский «Шериф» подпортил положение России в таблице коэффициентов УЕФА, зато раздул букмекерские кофы: «Локо» снова недооценивают, а зря.

Во-первых, Юрий Семин уже продемонстрировал, что Премьер-лига для него в тысячу раз важнее турнира, где можно выползти в плей-офф, натолкнуться на гранда и вылететь тупо из-за дефицита класса. В ЧР нет монстров уровня «Лацио» и «Арсенала», поэтому «Локо» старательно возвращает 2004-й.

Во-вторых, лидеры РФПЛ в целом удачно играют с другими фаворитами – поражения есть только от «Тосно», «Амкара» и «Уфы».

В-третьих, для Семина матчи с ЦСКА мегапринципиальны еще с тех времен, когда Южная трибуна Черкизово встречала коуча «армейцев» заливистым лаем.

И самое главное: нельзя воспринимать всерьез удачный выезд Гончаренко в Швейцарию. Эта победа – везение, счастье, чудо или небесная награда за старания, но точно не логичный исход матча. В воскресенье ЦСКА (4 гола с 12 августа) снова будет серым, однообразным и депрессивным.

Выбирайте «Локо» вот тут.

Ставка: триумф Венгера с форой +1,5 за 1,81

Заливать серьезные суммы на эту встречу нельзя, но всем ставочным энурезникам необходимо внимательно рассмотреть вариант с прогрузкой на андердога.

«Сити» сейчас элементарно перегрет: несмотря на все комплименты Гвардиолы, «горожане» сделали котлету из «Наполи» и подкинули котировки в район «Эмпайр-стейт». Этим надо поскорее воспользоваться.

Правда, заносить на чистую победу «Арсенала» разрешается только тем, кто способен избавиться от смирительной рубашки, – адекватные люди выберут фору.

Аргументов три: два вменяемых и один сомнительный:

1. «Арсенал» вроде бы выполз из традиционного кризиса первых туров и начал побеждать: катастрофа с «Уотфордом» подействовала на «канониров» как томатный сок на головной мозг после грандиозной пати.

2. Фронтмены лондонцев (все понимают, о ком идет речь) не могут найти мотивацию на норвичи и вест бромы, но обязаны рвать в матче, который повлияет и на их трудоустройство, и на их будущие зарплаты. Теряться нельзя ни в коем случае.

3. «Сити» выиграл 14 матчей подряд, если считать победой игру с «волками» в Кубке Лиги. Это настолько жирно, что если бы манчестерский клуб был человеком, то под ним бы сломалось любое кресло. «Арсенал» должен положить конец великой серии – пора ставить Пепа на место.

Ставка для тех, кто верит в Арсена

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,68

Эта афиша примагничивает сильнее, чем распродажа на AliExpress, но давайте честно: нет смысла включать матч Моура с бывшей командой, потому что все известно заранее.

Особенный из принципа придушит «Челси» и подарит всему миру 90 минут заунывной нудянки – так уже было во втором круге прошлого сезона АПЛ (2:0, «дьяволы»).

Трем голам на «Стэмфорде» взяться просто неоткуда – логичнее доить быка, чем бросаться деньгами в большой тотал.

Поэтому бросайтесь в маленький.

Ставка: победа гостей за 1,85

На этой неделе случились две сенсации. Первая – каминг-аут Кевина Спейси. Вторая – конфуз «Атлетико» в домашнем матче с «Карабахом», из-за которого «индейцы» фактически лишились шансов на выход из группы.

Выезд к «Депору» – лафа для тех, кто любит ставки на раненых зверей, готовых растерзать слабаков и отомстить за предыдущие унижения. Симеоне сейчас именно в такой позиции: нужно поскорее побороть идиотскую ничейную болезнь (6 из 7 последних матчей – поровну) и ворваться в чемпионскую гонку Ла Лиги.

Ставить нужно тут

А еще:

– «Барселона» принимает «Севилью» – тут тоже можно рискнуть. Суть в том, что в октябрьских матчах Примеры и ЛЧ каталонцы никого не громили. Соответственно, если верить, что этот тренд продолжится, то можно взять победу андалузийцев с пухлой форой +2.5. Коэффициент жиденький (1,57), но шансы неплохие – переходите и ставьте. 4 ноября, 22:45.

А вот тут – куча других футбольных ставок. Просто куча!