Британка выиграла на тотализаторе 574 тысячи с 1 фунта, выбрав команды-победителей на слух

Британская домохозяйка выиграла в тотализатор 574 тысячи фунтов. Успех не разбирающейся в футболе женщине принесли 12 матчей АПЛ и Чемпионшипа.

Домохозяйка сделала ставку в 1 фунт, а названия команд ей диктовал сын. Сотрудник букмекерской конторы сообщил, что выигрыш в 574 тысячи фунтов – самый большой в его жизни. Ранее максимальная выплата составляла 25 тысяч фунтов.

Один из матчей принес женщине нужный результат лишь на 92-й минуте.

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