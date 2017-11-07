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Британка выиграла на тотализаторе 574 тысячи с 1 фунта, выбрав команды-победителей на слух

Британка выиграла на тотализаторе 574 тысячи с 1 фунта, выбрав команды-победителей на слух
Eurosport

1 час назад

Небывалое везение.

Британская домохозяйка выиграла в тотализатор 574 тысячи фунтов. Успех не разбирающейся в футболе женщине принесли 12 матчей АПЛ и Чемпионшипа.

Домохозяйка сделала ставку в 1 фунт, а названия команд ей диктовал сын. Сотрудник букмекерской конторы сообщил, что выигрыш в 574 тысячи фунтов – самый большой в его жизни. Ранее максимальная выплата составляла 25 тысяч фунтов.

  • Один из матчей принес женщине нужный результат лишь на 92-й минуте.

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