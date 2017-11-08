Восточный экспресс. 3 ставки, которые приблизят тебя к статусу магната

Представим, что у каждого из нас на счете лежат 10 тысяч рублей, но нельзя ставить больше 500 в день. Что делать, чтобы заработать не жалкий стольник, а более-менее приличную сумму? Разрабатывать экспрессы. Этим мы и займемся.

В каждом тексте вам будут представлены экспрессы из трех событий с общим коэффициентом не менее трех. По итогам игровых дней мы подсчитаем средства и процент выигрышей.

Футбол. ФНЛ. «Томь» – «Крылья Советов»

Прогноз: обе команды забьют – нет, кэф 1,61

Команды сыграют в Томске, где уже несколько дней пасмурно и высыпают осадки. Качество местного газона в такие периоды падает до минимальных отметок еще при выходе команд на разминку, что мгновенно бьет по результативности. Условия добавят проблем командам, которые и так в последние годы не стремятся забивать друг другу: в десяти играх соперники лишь раз отличились в обе стороны (два раза пробили тотал 2,5).

Статистика по сезону тоже сопутствует успеху ставки. У «Крыльев» лучшая оборона ФНЛ (всего 13 пропущенных мячей), а «Томь» – предпоследний клуб по результативности (забито 15). Неудивительно, по итогам встречи без гола останутся именно томичи.

Теннис. Молодежный Итоговый турнир. Андрей Рублев – Чон Хён

Прогноз: победа теннисиста из Кореи, кэф 1,54

К концу года устали почти все, но только не Чон: кореец пропустил несколько отрезков сезона и еще не наигрался, что доказывают боевые матчи с топами перед Миланом. Восточный менталитет даст Хёну дополнительный толчок в достижении необходимого результата не только против Рублева, но и на турнире в целом.

Чон встречался с Андреем в августе 2017-го, и это была катастрофа для теннисиста из России, который после 7:5 дважды получил по 1:6. Учитывая, что матч соперников не решающий в подгруппе, Рублев вряд ли забьется с корейцем насмерть. Тем более, что заруба против Куинцы (двухчасовой бой) была менее чем за сутки до этого.

Теннис. Молодежный Итоговый турнир. Борна Чорич – Даниил Медведев

Прогноз: победа Чорича, кэф 1,51

Хорват и русский перед турниром оказались в равных условиях: концовка сезона провалена, билет до Милана выбит в последний момент. При этом Чорич ни разу не занизил личную планку и, в отличие от Медведева, не опустился по уровня Челленджеров, гоняя исключительно с топчиками. Заключительный перед Next Gen «Мастерс» в Париже Борна тоже провел бодрее и с квалификации добрался до второго круга (слетел Чиличу).

Возможно, хорват не был бы однозначным фаворитом, если бы не еще один фактор – спина Даниила. Теннисист из России жалуется на дискомфорт начиная с Кубка Кремля – то же самое в матче против Хачанова. Восстановиться перед игрой с дерзким хорватом Медведеву будет слишком тяжело, поэтому его минимум в этом матче – не проиграть крупно.

Итого: 1,61 х 1,54 x 1,51 = 3,74

Возможный выигрыш: 3,74 x 500 = 1870

Делай ставки и будь всегда в плюсе

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