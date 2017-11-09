Победа Швейцарии с форой и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Первый экспресс нашей рубрики зашел на ура: «Томь» и «Крылья Советов» на двоих забили один мяч (1:0), а Чон и Чорич отдали Рублеву и Медведеву в сумме один сет.

Наш выигрыш составил 1870 рублей, а прибыль составила 1370. В банке – 11370 рублей. Продолжаем.

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Футбол. Квалификация ЧМ. Северная Ирландия – Швейцария

Прогноз: победа гостей с форой 0, кэф 1,57

После группового этапа сборную Швейцарии было жаль всем, за исключением португальцев. Бойцы Владимира Петковича выиграли 9 матчей из 9 и находились в шаге от выхода в плей-офф, но проигрыш команде Роналду в заключительной встрече закинул их в стыки. Жребий пощадил швейцарцев – Северная Ирландия, вероятно, самый слабая из восьми оставшихся европейских команд.

Швейцарцы смотрятся приличнее будущего соперника и по последним результатам, и по фамилиям. В их составе есть личности, которые могут сделать результат в одиночку (Шачири, например), и в целом ребята играют в лучших европейских чемпионатах. Дома североирландцы окажут сопротивление, но одним настроем и поддержкой трибун заломать гостей не получится. При этом случиться может всякое, поэтому фора 0 по всем раскладам смотрится беспроигрышным вариантом.

Теннис. Молодежный Итоговый турнир ATP. Денис Шаповалов – Андрей Рублев

Прогноз: победа Шаповалова, кэф 1,61

Канадец и русский разыгрывают последнюю путевку в полуфинал от группы А: с большей долей вероятности она достанется именно Шаповалову. Парни провалили осеннюю часть сезона и после вылета с US Open выиграли считанное количество матчей. Чувствуется, что оба с непривычки наелись и физически концовку года не вытягивают.

У Дениса будет преимущество, которое он вряд ли получил бы по ходу сезона: теннис Рублева, в отличие от шаповаловского, завязан за мощи и энергии, которой у него уже не осталось. Более техничный и искушенный в игре с двух рук канадец (у Шаповалова один из лучших бэкхендов в туре) имеет значительно лучшие шансы на успех.

Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис» – «Аризона»

Прогноз: победа хозяев в основное время, кэф 1,7

Ощущение от игры «Койотс» на старте сезона такое же, как искупаться в самом вонючем подмосковном пруду, кишащем жабами и пиявками. У команды совсем ничего не получается, чему свидетельствуют лишь две победы, которые случились по случаю подарков соперников.

Совершенно неясно, чем руководствовались букмекеры, выдавая на домашнюю игру лидера Запада «Сент-Луиса» коэффициент 1,7 против главных неудачников сезона. Все лидеры «Блюз» в сборе, Тарасенко готов рвать. Так что еще нужно для успешного исхода ставки?

Итого: 1,57 x 1,61 x 1,7 = 4,3

Возможный выигрыш: 4,3 x 500 = 2150 рублей

Восточный экспресс. 3 ставки, которые приблизят тебя к статусу магната

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