Швеция и Италия не пробьют тотал и еще 2 ставки в экспрессе мечты

К сожалению, второй экспресс не повторил судьбу первого и не принес нам кэш. Еще обиднее проигрыш делает тот факт, что два из трех неудачных прогнозов находились на крохотном расстоянии от успеха: Шаповалов проиграл Рублеву на решающем тай-брейке, хотя по ходу заключительного сета трижды был в шаге от брейка. «Сент-Луис» же выиграл у «Аризоны», но лишь по буллитам.

Что же, нам есть куда совершенствоваться. Возможно, в этот раз все будет по-другому. В банке 10870 рублей. Поехали!

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Футбол. Квалификация ЧМ. Швеция – Италия

Прогноз: тотал голов меньше 2,5, кэф 1,53

Жребий свел Швецию и Италию и подарил самую интригующую пару стыковых матчей, которая едва ли извергнет фейерверк эмоций. Нельзя назвать обе команды закрытыми (шведов уж точно), но в двухматчевой дуэли порог самосохранения у них повысится до максимума – фанаты обречены на просмотр серого футбола в течение 180 минут.

Особенно закрытым должна быть игра в Скандинавии. Первая встреча, нервы на пределе, отсутствие рисков – все это о паре классных команд, которые вполне решат исход благодаря одному голу или вовсе серии пенальти. Даже если кто-то отличится в первой встрече, то это не изменит характер игры: проигрывающий не понесется отыгрываться, а забивший – добивать.

Теннис. Молодежный Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев – Чон Хён

Прогноз: победа корейца с форой -2,5 по геймам, кэф 1,64

В полуфинал молодежного Итогового турнира вышли сразу два теннисиста из России – блестящее достижение Медведева и Рублева. Только соперники у них такие, что в матче за титул фанаты рискуют не увидеть ни одного из них. Особенно тяжело будет Даниилу, который встретится с победителем трех матчей в подгруппе Чоном.

Букмекеры предложили на победу южнокорейца смешной коэффициент 1,3, но есть вариант интереснее – ставка с форой. Хён и физически, и морально отдохнул в последнем матче группы против Куинци, а Медведев пробивал себе дорогу мимо Дональдсона. Теннисист из России измотан не только самим турниром, но и концом сезона, где он захандрил. Против блестяще играющего Чона, который не так много позволял соперникам по ходу всех трех матчей, Даниилу будет очень трудно.

Хоккей. НХЛ. «Вашингтон» – «Питтсбург»

Прогноз: тотал шайб больше 5, кэф 1,51

Российские болельщики весь сезон с нетерпением ждут встреч «Кэпиталс» и «Пингвинс» – Овечкин против Малкина, море шайб и эмоций. В этом году игра между командами выпала на не самый лучший период с обеих сторон: и те, и другие подотстали от лидера, часто проигрывают и много пропускают.

Фаворит матча тяжело определим, но команды обязательно зарубятся насмерть. В ситуации, когда у обоих клубов нападение в разы сильнее защиты, большого количества шайб не избежать. Даже в прошлом сезоне проскакивали диковатые 8:7 или 6:2. История должна повториться, но лучше все же перестраховаться – тотала больше 5 достаточно, чтобы экспресс выглядел крепким и имеющим право на жизнь.

Итого: 1,53 x 1,64 x 1,51 = 3,7

Возможный выигрыш: 3,8 x 500 = 1900

Победа Швейцарии с форой и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Восточный экспресс. 3 ставки, которые приблизят тебя к статусу магната

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