Eurosport
Ставки за 300. Зачем лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси приехал в Россию
Аналитика, которая обогащает.
В первом выпуске нового проекта Eurosport.ru речь идет о матчах национальных сборных.
Месси в России, противостояние Швеции и Италии, заруба в Дании. Все это не только интересно, но и прибыльно.
Полные линии на матчи из обзора можно найти тут:
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