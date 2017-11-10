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Ставки за 300. Зачем лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси приехал в Россию

Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию
Eurosport

45 мин. назадИзменено 25 мин. назад

Аналитика, которая обогащает.

В первом выпуске нового проекта Eurosport.ru речь идет о матчах национальных сборных.

Месси в России, противостояние Швеции и Италии, заруба в Дании. Все это не только интересно, но и прибыльно.

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09

Полные линии на матчи из обзора можно найти тут:

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Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
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