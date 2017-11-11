Теннисный бетман. Рафаэль Надаль помучается с Давидом Гоффеном и еще 3 ставки на Итоговый турнир ATP

Григор Димитров – Доминик Тим

Прогноз: болгарин выиграет 2:0 по сетам за 2,33

Удивительно, но Димитров, который на слуху значительно дольше Доминика (привет Шараповой), в этом году впервые квалифицировался на заключительный турнир сезона. Григор здорово начал 2017-й. Победа в Брисбене зарядила парня на позитивный лад, которого хватило еще на два турнира: Григор впервые в карьере запрыгнул в полуфинал Australian Open, а после затащил родную Софию. Далее Григор впал в спячку, а очнулся только в американской серии турниров и, начиная с Цинциннати, продолжает рвать.

С Тимом приключилась обратная история: австриец вошел в новый сезон расслабленным, провалил австралийскую серию, взбодрился на грунте и затух в Америке. Последние турниры Доминик не похож на себя, что сказывается на его мотивации и настроении. После психологически тяжелого поражения от Дель Потро на US Open Тим уступил в пяти из семи официальных матчай. Шансы на то, что ситуация изменится на Итоговом, минимальна.

Димитров и Тим в 2017-м встречались дважды и зацепили по одной победе. Австриец забрал грунтовый матч, болгарин – хардовый. Классика. В этот раз парни снова сыграют на твердой поверхности, на которой Григор имеет явное преимущество. С учетом настроения Тима и его прошлогоднего горького опыта, когда он выиграл в Лондоне только матч с Монфисом, уверенная победа его сопернику почти гарантирована.

Рафаэль Надаль – Давид Гоффен

Прогноз: победа бельгийца с форой +4,5 за 1,79

После завоевания первой строчки по итогам года Надаль расслабился и вздохнул с облегчением: из целей на сезон у испанца остался только Итоговый, поэтому он даже плюнул на «Мастерс» в Париже и снялся с четвертьфинала против Крайновича. Помимо желания отдохнуть, Рафа выбрал наилучший момент, чтобы подлечить больную ногу, которая не давала ему покоя на последних турнирах.

«Да, я всегда помню, что это турнир, на котором я никогда не побеждал. Но помню я и то, что все 13 лет, что я на него отбирался, он проводится только на этом покрытии», – заявил перед стартом турнира Рафа. Надалю из раза в раз приходится тяжело в Лондоне, и он сам это признает. Еще и в соперниках по первому матчу у него Гоффен, который на твердом покрытии в замкнутом пространстве чувствует себя чуть ли не лучше, чем в других измерениях.

Все свои встречи против бельгийца Надаль уверенно забрал в двух сетах, но лишь одна из них проводилась на харде, и состоялась год назад. Каждый раз Давид оказывал Надалю максимальное сопротивление и никогда не проигрывал крупно. С учетом того, что Рафа с празднованиями и болячками ненадолго отвлекся от игры, ему будет очень непросто. Гоффен спокойно заберет плюсовую фору, даже если вновь уступит.

Александр Зверев – Марин Чилич

Прогноз: победа хорвата за 1,92

История Александра Зверева очень похожа на ту, что писал по ходу сезона Доминик Тим. С одним лишь отличием – немец проваливалил лишь конец года. По ходу сезона 20-летний теннисист затащил пять турниров и едва не встал в один ряд с богами (у Федерера семь трофеев, у Надаля – семь), но ранние поражения на пяти последних турнирах и ужасный вылет во втором круге US Open испортили радужное впечатление.

Чилич тоже сдулся к финалу, но все-таки выглядит бодрячком. Физика не убежала от хорвата даже к Итоговому, а это главный его козырь в борьбе с любым соперником. По факту шансы равны, но менее забитая голова и свежесть дают Чиличу преимущество, которого хватит для победы над немцем.

Роджер Федерер – Джек Сок

Прогноз: тотал геймов меньше 21,5 за 1,76

В 2017-м Роджер – идеальная машина для убийств. Швейцарец проиграл космические 4 матча за 12 неполных месяцев: один он подарил другу Томми Хаасу в Штутгарте, а еще один с матчболов по случайности отдал Донскому в Дубае. Совместимые по силе конкуренты забрали только две встречи – счастливчиками стали Александр Зверев и Хуан Мартин дель Потро. Еще круче выглядит статистика отданных сетов – их Роджер уступил только 12. Три – все тому же Дель Потро.

Джек Сок сейчас в огне. Победа в Париже принесла ему статус самого крутого американца в мужском туре и бонус в виде поездки в Лондон, где он будет явным аутсайдером: какой бы крутой теннис он сейчас не показывал, до оборотов Федерера ему не докрутить. Если брать в расчет переполненный стадион, красную, бурлящую лавину из швейцарских фанатов и пресс в виде статуса турнира, то Соку остается только посочувствовать. Для первого матча против теннисного короля отличным результатом для него будет выигрыш пары своих подач.

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