Аргентина разберется с Россией и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Третий экспресс нашей серии прошел, но с одной оговоркой – ставка на «Вашингтон» и «Питтсбург» принесла нам возврат. В то же время Чон взял фору -2,5 по геймам в матче с Медведевым, а Швеция и Италия отличились лишь раз.

С учотом вычета коэффициента на хоккейный матч, мы получили скромный, но все же положительный итог – 1250 рублей в плюс. Всего в нашем невидимом банке накопилось 11620 рублей. Едем дальше.

Все ставки на футбол, теннис, хоккей, баскетбол, американский футбол и даже на политику вы найдете тут

Футбол. Товарищеский матч. Россия – Аргентина

Прогноз: победа латиноамериканцев, кэф 1,8

Обходить стороной товарищеские матчи – такое же жесткое правило, как не совать пальцы в розетку, но в случае матча России с Аргентиной пройти мимо невозможно. Букмекеры манят игроков невероятным коэффициентом – 1,8 на победу Месси над командой, которая с трудом вырвала ничью у Ирана? Пффф.

Раз уж Хорхе Сампаоли привез в Россию ораву звезд, то обязательно воспользуется хотя бы частью из них. Например, на поле «Лужников» точно выйдет Месси. Понятно, что команды не будут бросаться в смертельных подкатах и выковыривать друг другу глаза при стандартах, но желание победить будет и у тех, и других. С учетом того, что любой из южноамериканцев индивидуально сильнее футболистов сборной России, это и станет залогом их успеха.

Теннис. Кубок Федерации. Александра Саснович – Коко Вандевеге

Прогноз: победа Вандевеге с форой -2,5 по геймам за 1,72

Сборная Белоруссии осталась в финале без Виктории Азаренко и теперь ее участь – гордо пасть от мечей девушек из США. Хотя даже при участии лидера команды белорускам было бы крайне тяжело: состав сосперниц слишком мощный чтобы оказать достойно сопротивление. В первой игре встретятся Александра Соснович и Коко Вандевеге.

Девушки находятся на разных полюсах топ-100 и в разном состоянии: американка последний раз играла в начале ноября, когда дошла до финала малого Итогового турнира. Коко не остыла, в отличие от Александры. Последний официальный матч Саснович провела в середине октября, да и результаты ее слишком скромны. Четвертьфинале Кубка Кремля – самое яркое, что показывала девушка в последнее время. До этого она чередовала победы и поражения в матчах против конкуренток из второй сотни.

Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе» – «Ванкувер»

Прогноз: победа хозяев с учетом ОТ, кэф 1,52

Есть несколько весомых причин, которые позволят хозевам победно вскинуть руки вверх после финальной сирены. «Сан-Хосе» набрал очень приличный ход: команда выиграла четыре матча подряд, а оступилась лишь в последней игре против лидера Востока «Тампы». «Ванкувер» же прилично трясет: победы над «Вашингтоном» и «Питтсбургом» чередуются с провалами, например, как во встрече с «Анахаймом».

«Кэнакс» – постоянные клиенты «акул» в последние годы. Семь матчей они не побеждают соперника, а перед очередной игрой еще и потеряли нескольких человек. У «Сан-Хосе» напротив – все замечательно. Очередная победа так и просится в руки.

Итого: 1,8 x 1,72 x 1,52 = 4,7

Возможный выигрыш: 4,7 x 500 = 2350

Швеция и Италия не пробьют тотал и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Победа Швейцарии с форой и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Восточный экспресс. 3 ставки, которые приблизят тебя к статусу магната

Делай ставки и будь всегда в плюсе