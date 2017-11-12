Слоан Стивенс обыграет Александру Соснович и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Очередные три ставки уверенно прошли и принесли нам самый крупный за четыре выпуска рубрики выигрыш. Вандевеге легко переиграла Соснович в двух партиях, Аргентина все же дожала Россию, а «Сан-Хосе» загрузил в ворота «Ванкувера» пять безответных шайб.

Наш очередной экспресс принес 2350 рублей. По итогам четырех дней в нашем банке уже 13470 рублей. Продолжаем!

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Футбол. Стыковые матчи ЧМ-2018. Греция – Хорватия

Прогноз: тотал голов больше 2, кэф 1,54

Команды подарили фанатам яркое шоу в первой встрече и едва ли откажутся от продолжения в ответной. Участник чемпионата мира от этой пары ясен, но истории в духе «Барселона» – «ПСЖ» – 6:1» не дадут грекам покоя: хозяева с первых минут бросятся вперед и создадут сопернику шикарный плацдарм для контригры.

То, что матч не завершится скучными круглешами на табло – факт. Игра у своих ворот и тех, и других не идеальна, а атакующие игроки по силе и мастерству в несколько раз превосходят защитников. При этом лучше перестраховаться и взять приятные больше двух за 1,54, которые обезопасят от неприятностей.

Теннис. Кубок Федерации. Александра Соснович – Слоан Стивенс

Прогноз: победа американки, кэф 1,81

Теннисистки проиграли стартовые матчи финала, но против Вандевеге и Соболенко смотрелись достойно. То был первый игровой день, а теперь на кону стоит действительно многое. Учитывая, что девушки выйдут на корт вторым запуском, именно они, вероятно, решат судьбу титула. Нервы зазвенят, поэтому при выборе между просмотром триллера и матча, правильнее остановиться на втором.

Стивенс уступила Арине Соболенко, проиграв пятый матч подряд с триумфа на US Open. Из-за неудач над американкой даже нависло определение незаслуженной победительницы «Шлема». Слоан пора срочно менять мнение окружающих: добытое победное очко в финале вернет девушке статус положительного героя.

Стивенс и на деле, и по цифрам сильнее Соснович. Пусть американка и уступила единственную очную встречу, но на сей раз разницу сделает другой фактор: если предположить, что Вандевеге обыграет Соболенко, то девушкам из США останется одно очко до общей победы. Вся ответственность ляжет как раз на Соснович, что ее погубит. Тем более, Стивенс уже не раз показывала, как правильно употреблять в пищу зажатого соперника.

Хоккей. НХЛ. «Анахайм» – «Тампа-Бэй»

Прогноз: победа гостей с учетом ОТ, кэф 1,79

Команды встречались две недели назад, и тогда «Дакс» уверенно разбили соперника – 4:1. Неудивительно, что после такого букмекеры не считают «Тампу» абсолютным фаворитом, но напрасно. «Анахайм» редко обыгрывает «Лайтнинг», после чего тянутся длительные серии поражений.

На этот раз все в руках хоккеистов «Тампы»: они уже оправились от поражения и выиграли 4 матча из 5. В игре «Анахайма» наоборот наступила тьма, которая связана с потерей сразу нескольких лидеров. Например. на лед не выйдут Гецлаф и Касе. В сумме у «Дакс» набралось больных на полноценное звено, и это головная боль для Карлайла Рэнди, которую ничем не успокоить.

Итого: 1,54 x 1,81 x 1,79 = 4,9

Возможный выигрыш: 4,9 x 500 = 2450

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