Как начать ставить и побеждать. Инструкция от 1хставка и Eurosport.ru

Всем беттерам, решившим играть легально – в компаниях, получивших лицензию ФНС – необходимо пройти процедуру регистрации. В случае с компанией «1хставка» регистрация будет трехэтапной. Зато с момента прохождения и аккаунт игрока, и все транзакции будут надежно защищены. Ведь теперь между беттером и букмекерской компанией появляется еще одна организация – ЦУПИС.

ШАГ №1. Регистрация на «1хставка»

Регистрация в компании «1хставка» начинается как обычно – с сайта букмекера. Долго на этом этапе игроку задерживаться не придется. На регистрацию уйдет примерно пять минут. Необходимо указать лишь основную информацию о себе: ФИО, возраст, место жительства, номер телефона и адрес электронной почты. Раздумывать над выбором валюты беттеру даже не придется: ставки компания принимает исключительно в рублях. С нажатием кнопки «зарегистрироваться» у игрока появится собственный аккаунт, который необходимо привязать к профилю на сайте центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУИПИС).

ШАГ №2. Привязка к профилю ЦУПИС

Если у вас еще нет профиля на сайте ЦУПИС, его тоже придется создать. На ЦУПИС игрок перейдет прямо со страниц сайта «1хставка», регистрацию же в этой системе сложной тоже не назовешь. ЦУПИС потребует указать лишь e-mail и номер телефона, а также придумать для своего аккаунта ник и пароль. После создания этого профиля, беттеру останется лишь пройти идентификацию, чтобы система убедилась, что он – совершеннолетний человек с гражданством РФ, указавший букмекеру свои реальные данные.

ШАГ №3. Идентификация беттера

Это страшное слово всего лишь означает, что игрок лично является в офис одного из партнеров центра и предъявляет свой паспорт. Пройти эту процедуру можно либо в «Евросети», либо в кассах одной из трех других компаний, сотрудничающих с ЦУПИС: 888, «Лига Ставок», Winline, либо в пунктах приема ставок самой БК «1хставка». Регистрация подтверждается соответствующей СМС от ЦУПИС. Долго ждать сообщение не придется: обычно оно приходит уже на следующий день после прохождения идентификации. Возможно, и раньше.

Собственно, с его получением игрок может вздохнуть спокойно. Регистрация в «1хставка» официально завершена и больше ничего никому доказывать не понадобится: ни документы высылать, ни фотографироваться с паспортом напротив экрана. И как компания будет уверена в своих клиентах, так и беттеры теперь будут полностью спокойны относительно надежности своего букмекера. Все платежи отныне будут вестись через ЦУПИС, а любые игровые споры в конце концов смогут быть решены через суд.

Если инструкция кажется вам слишком сложной, посмотрите это короткое видео. И убедитесь, что между вами и большими выигрышами стоит только лень.

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