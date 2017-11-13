Швеция забьет Италии и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Увы, но последний эспресс не оправдал наши ожидания и провалился почти по всем фронтам. Зашла лишь ставка на хоккей, а футбол и теннис пролетели мимо. Особенно обидно за матч Стивенс – Соснович: американка вела 5-2 в решающей партии, но проиграла. Никаких шансов на тотал голов больше 2 не оставили греки и хорваты, которые на двоих лишь раз попали в створ, и то после 80-й минуты.

Поражения только закаляют, и обойтись без них невозможно. В нашем банке 12970 рублей (+2970 за 5 дней). Продолжаем.

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Футбол. Стыковые матчи ЧМ. Италия – Швеция

Прогноз: гол гостей за 2,08

Кто смотрел первый матч команд, заметил, как здорово шведы действовали в заключительной трети поля. Атака скандинавов насыщена техничными и скоростными парнями, которые обыгрывают один в один, часто действуют в одно касание и прилично понимают друг друга. За счет этих качеств парни Яна Андерссона ни раз просачивались на ударные позиции не только перед штрафной, но и внутрь.

Единственный мяч шведы закатили итальянцам в результате рикошета, но об их атакующих вохможностях это ни о чем не говорит: по ходу встречи они имели ощутимое преимущество. На выезде будет проще. Итальянцам нет смысла сидеть в обороне – надо идти вперед, рисковать сзади. Ситуация предполагает свободу на половине Буффона, куда так приятно будет врываться соперникам. Гол шведов по такой игре очень напрашивается.

Теннис. Итоговый турнир. Додиг/Гранольерс – Кубот/Мело

Прогноз: победа вторых за 1,85

После того, как дуэт Хенри Континена и Джона Пирса сник в конце сезона, лидерство перехватила бразильско-польская пара. Кубот и Мело выступают друг с другом на протяжении всего сезона, выиграли шесть турниров (один из них Уимблдон) и еще дважды доходили до финалов. Хотя в осенней части ребята немного сбавили, но последний турнир в Париже оставили за собой. Там же в решающем матче они переиграли Додига и Гранольерса.

Хорват с испанцем – опытные парни, но для них больше подходит грунт (особенно для Гранольерса). На харде партнеры выступают не так весело, и хотя бы поэтому уступают будущим соперникам. Плюс ко всему, в этом сезоне соперники сходились трижды, и больше побед у Кубота с Мело. Лукаш и Марсело проиграли лишь на Australian Open, и то на двух тай-брейках с разницей в один упущенный мяч. За три матча они подарили конкурентам всего шесть брейк-пойнтов, упустили четыре подачи, а сами имели 25 возможностей взять гейм соперников. Лидеры сезона должны доказать превосходство в очередной встрече.

Теннис. Доминик Тим – Григор Димитров

Прогноз: победа болгарина с форой -2 по геймам, кэф 1,65

Соперники сойдутся друг против друга в третий раз за сезон. Предыдущие два матча Григор и Тим поделили: болгарин выиграл на харде в Брисбене, австриец – на грунте Мадрида. Все игры получились напряженными и завершились в трех партиях, но на этот раз у Димитрова будет преимущество куда солиднее, чем обычно. Лондонский матч пройдет на харде, где болгарин по-традиции выступает успешнее Доминика.

За осенний период Григор проиграл всего четыре матча, два из которых Надалю. У Тима конец сезона получился в разы натужнее: четвертая ракетка мира испытывал сложности даже в матчах с явными аутсайдерами. Статистика Доминика усыпана поражениями, а сам он признался, что играет в последнее время откровенно дерьмово. Из-за этого психологическое состояние австрийца тоже нарушено, и чтобы его восстановить, потребуется ни один матч. Состояние игрока идеально передает даже выражение лица.

Итого: 2,08 x 1,85 x 1,65 = 6,3

Возможный выигрыш: 6 x 500 = 3150

Сборные Греции и Хорватии забьют не меньше двух и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Швеция и Италия не пробьют тотал и еще 2 ставки в экспрессе мечты

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