Испания обыграет Россию с форой и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Если кто не заметил, мяч все-таки побывал в воротах Джанлуиджи Буффона. На 84-й минуте швед покатил мимо голкипера, но судья поднял флаг. Если отбросить юмор, то грамоту с особой благодарностью заслужил главный арбитр встречи Матеу Лаос, которому было глубоко наплевать на волейбол в штрафной итальянцев. Мужчина слишком не хотел убивать интригу раньше времени.

Теннис прошел очень бодро, а общий коэффициент был хорош, но снова неудача. Банк немного опустел. 12470 рублей, но мы не отчаиваемся.

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Теннис. Итоговый турнир ATP. Роджер Федерер – Александр Зверев

Прогноз: победа Зверева с форой +4,5 по геймам за 1,65

Немецкий вундеркинд не заслужил столь глумительного отношения к себе со стороны букмекеров: на победу Александра над Федерером они предлагают коэффициент 4,44, что непростительно много. Оба выиграли стартовые встречи на турнире, но не показали теннис, на который способны: Роджер слишком долго возился с Соком, а Зверев вытащил игру против Чилича. Есть шанс, что ко второму матчу соперники лучше прибились к корту и сыграют интереснее прежнего.

Парадокс коэффициентов в том, что в предыдущих очных встречах (а их было три в сезоне) Зверев шел аутсайдером, но не таким беспросветным, как сейчас. При этом обе хардовые встречи немец у швейцарца выиграл с запасом. Последнюю – в финале турнира в Монреале – вовсе в двух партиях. Да, сейчас немного другая ситуация: Александр не на пике, а Федерер чуть подлатал травму, но это не повод не верить в третью ракетку мира. Фору в 4,5 гейма Зверев обязан выдержать.

Футбол. Товарищеский матч. Россия – Испания

Прогноз: победа испанцев с форой -1 за 1,77

В заключительном товарняке против Аргентины российские футболисты временами были не так уж и плохи, но все равно проиграли. При этом не покидает ощущение, что хозяина матча-открытия «Лужников» пощадили: весь матч Месси и его пажи катали мяч неподалеку от штрафной Акинфеева, но когда эпизод доходил до завершающей стадии, у гостей все время что-то не получалось. Во втором тайме выходило совсем смешно, когда аргентинские звезды ждали российских защитников при выходе в контратаку.

«Крестовский» открыли уже больше полугода назад, поэтому пощады от Испании ждать не стоит. Даже Де Хеа намекнул, что игра будет схожей с матчем ЦСКА и «МЮ» (тогда были 1:4). С учетом того, как парни Станислава Черчесова вжимались в ворота при виде аргентинцев, с пиренейцами будет еще грустнее: люди, которые владеют мячом чуть ли не лучше других на планете, заставят соперника ошибаться, а Акинфеева доставать мяч из ворот снова и снова. Даже в отсутствие Иско и, возможно, Сильвы.

Футбол. Стыковые матчи ЧМ-2018. Ирландия – Дания

Прогноз: Дания выйдет в плей-офф за 1,53

В домашней встрече, которая, по мнению Никласа Бенднера, не получилась *********** [классной], датчане выглядели предпочтительнее соперников. Это при том, что поле на «Паркене» по качеству оказалось сопоставимо с осенними полянами из российской глубинки. Даже в таких условиях скандинавы умудрялись создавать моменты, хотя ирландцы всеми силами этому сопротивлялись.

Счет 0:0 дает датчанам более предпочтительные шансы на поездку в Россию. Ирландия испытывает огромные трудности в атаке, поэтому бросает все усилия на игру в обороне, но сдержать техничных датчан на идеальном газоне дублинского стадиона «Авива» (как в первой игре) не получится. Гости забивают – участник плей-офф сразу становится известен. Датчане едва ли допустят вторую промашку за четыре дня.

Итого: 1,65 x 1,77 x 1,53 = 4,47

Возможный выигрыш: 4,47 x 500 = 2235

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