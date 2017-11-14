Букмекеры считают Анчелотти фаворитом на место главного тренера сборной Италии, Манчини – третий

Букмекеры начали прием ставок на то, кто станет следующим тренером сборной Италии. Главным претендентом на позицию, которая пока еще закреплена за Джанпьеро Вентурой, является безработный Карло Анчелотти. Его назначение оценивается с коэффициентом 3,5.

Вторым в списке идет тренер «Челси» Антонио Конте (6), третьим – Роберто Манчини из «Зенита» (7). Кроме них шансы возглавить команду, по мнению букмекеров, имеют Лучано Спаллетти (17), Алессандро дель Пьеро (67), Андреа Пирло (101) и даже Джанлуиджи Буффон (101).

Джанпьеро Вентура заявил, что готов покинуть пост главного тренера сборной.

Итальянцы не пробились на ЧМ-2018 в России, уступив в стыковых матчах Швеции (0:1).

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