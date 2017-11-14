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Букмекеры считают Анчелотти фаворитом на место главного тренера сборной Италии, Манчини – третий
Коэффициент на то, что команду возглавит Буффон – 101.
Букмекеры начали прием ставок на то, кто станет следующим тренером сборной Италии. Главным претендентом на позицию, которая пока еще закреплена за Джанпьеро Вентурой, является безработный Карло Анчелотти. Его назначение оценивается с коэффициентом 3,5.
Вторым в списке идет тренер «Челси» Антонио Конте (6), третьим – Роберто Манчини из «Зенита» (7). Кроме них шансы возглавить команду, по мнению букмекеров, имеют Лучано Спаллетти (17), Алессандро дель Пьеро (67), Андреа Пирло (101) и даже Джанлуиджи Буффон (101).
- Джанпьеро Вентура заявил, что готов покинуть пост главного тренера сборной.
- Итальянцы не пробились на ЧМ-2018 в России, уступив в стыковых матчах Швеции (0:1).
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