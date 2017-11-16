Зверев вынесет Сока и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Заключительная ставка не прошла, хотя была намного живее остальных: Дания поглумилась над Ирландией, Зверев легко выдержал фору с Федерером, а подвел самый верный вариант – Испания. Последний раз трешка влетала в ворота пиренейцев 11 лет назад в игре с Северной Ирландией, но Россия повторила достижение и уверенно запорола наш экспресс. Спасибо.

После трех неудач подряд мы сделали крохотный перерыв, чтобы ударить по букмекерам с новой силой. В банке 11970 рублей. И мы продолжаем.

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Теннис. Итоговый турнир ATP. Александр Зверев – Джек Сок

Прогноз: триумф немца за 1,56

В заключительном матче группового этапа соперники разыграют оставшийся билет в полуфинал, который отойдет в руки Александра. Зверев собрался к Итоговому турниру, набрался сил в паузе (очень верно отказался от участия в молодежном) и близок к тому теннису, который показывал в середине сезона. Сок тоже неплох: американец даже урвал одну победу, хотя после жеребьевки вряд ли мог рассчитывать на подобный результат.

Сок не обыграл Чилича на тай-брейке третьего сета, хотя был близок к поражению (уступал с минибрейком). Если в игре с Федерером Джека не хватило, то на концовку встречи с хорватом американец бросил все оставшиеся силы. Именно их ему может не хватить на заключительный матч. В отличие от Сока, единственная проскочившая проблема Зверева – психологическая. Немец развалился под напором Федерера и собственной злости, но по игре ничем не уступал швейцарцу. На последнюю игру сильнейший тинейджер последних лет соберется и ворвется в четверку лучших.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Роджер Федерер – Марин Чилич

Прогноз: победа швейцарца с форой -3,5 по геймам за 1,66

Очень важный и переломный эпизод случился по ходу первого матча Федерера против Джека Сока: в стартовом сете швейцарец отправил в сетку мяч, когда соперник повернулся спиной и выключился из борьбы. Тот момент очень разозлил Роджера, который нахмурился и сказал себе – шутки кончились. Расслабленность швейцарца в том розыгрыше случилась после выставочного матча против Энди Маррея: тогда Федерер отыграл гейм в юбке и включил режим веселья, который выбил его из ритма до следующего турнира.

В последнем матче против Зверева Роджер был очень серьезен. Игра с Чиличем уже ничего не решает (швейцарец железно первый, Чилич – последний), но Федерер понимает, что минутная слабина в очередной игре аукнется в полуфинале, так что послаблений не будет. Если король сыграет в свою силу, то раскрошит Чилича без единой претензии того на успех. Марин был слишком прямолинеен во всех играх и поплатится за это снова.

Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон» – «Сент-Луис»

Прогноз: гости не проиграют в основное время за 1,62

Хотя «Ойлерс» и выиграли три из пяти последних матчей, но по-прежнему болтаются в аутсайдерах западной конференции. У клуба нет стабильной игры ни в атаке, ни в обороне. Все надежды команды связаны с Коннором Макдэвидом, но канадец не вытягивает каждый матч. У «Сент-Луиса» тоже не все гладко, но именно в последних матчах.

Перетянутые коэффициенты связаны как раз с крайними неудачами «Блюз» и минипрорывом хозяев. Еще один бонус для «Ойлерс» – то, что они не проигрывают «Сент-Луису» уже два года, но сейчас эта серия близка к завершению. Если хозяева и вытянут матч, то лишь в овертайме или в серии буллитов. По-другому никак.

Итого: 1,56 х 1,66 х 1,62 = 4,2

Возможный выигрыш: 4,6 х 500 = 2100

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