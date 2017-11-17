«Боруссия» пропустит от «Штутгарта» больше 1 гола и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Черная полоса, к сожалению, не прекращается. В очередном экспрессе идеальны были два момента – Роджер Федерер и «Сент-Луис». Швейцарец распотрошил Чилича в трех сетах и уверенно прошел фору -3,5 по геймам, а «Блюз» уверенно победили «Эдмонтон» (4:1). Единственный, кто подвел – Александр Зверев. Немец проиграл первую партию, разозлился, вынес Сока во второй, но в третьей уступил в равной борьбе.

Плюсовая часть нашего банка сгорает. Осталось всего 11470 рублей. Пора исправляться.

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Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» – «Боруссия»

Прогноз: хозяева забьют больше одного гола за 1,69

После потери первого места дортмундцы ушли во тьму и не выигрывают в чемпионате на протяжении четырех матчей. Очередная встреча против «Штутгарта» тоже будет непростой из-за нескольких факторов. Во-первых, большинство «шмелей» разлетелись по сборным – первые игры после национальных матчей даются непросто даже суперклубам. Во-вторых, игру точно пропустит Пьер-Эмерик Обамеянг: габонец расстроил представителей клуба и обрек себя на мучения без футбола как минимум в грядущие выходные.

Третья боль команды Боша – оборона. Последний раз дортмундцы не пропускали в середине сентября, после чего два мяча им запихал даже АПОЭЛ. В защите у гостей творится ад, и им обязаны воспользоваться парни из «Штутгарта»: они две недели целенаправленно готовились ко встрече с опасным соперником и не должны провалиться.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Доминик Тим – Давид Гоффен

Прогноз: победа бельгийца за 1,98

У соперников по одной победе, и заключительный матч станет определяющим в борьбе за то, кто храбро ляжет под атаками Федерера в полуфинале. Предпочтительнее в этой паре выглядит Гоффен, который хоть и был раздавлен Димитровым, но в общем смотрелся приличнее Тима по сумме двух встреч. Теннис бельгийца выглядит более целостным, живым и отточенным, в сравнении с Домиником, который вымучил первое очко на турнире в матче с Пабло Каррено – парнем, по полной провалившим финиш сезона.

Такие провалы, как в игре с Димитровым, у Гоффена случаются раз в месяц. Хуже, чем с болгарином, Давид точно не сыграет. Уверенности ставке придает тот факт, что Гоффен и Тим сыграли друг с другом уже 10 матчей, и на стороне бельгийца внушительный перевес – 7-3. В статистику хардовых встреч Доминику лучше не смотреть: четыре поражения и одна победа, да и та в матче, по ходу которой соперник снялся.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Кубот/Мело – Маррей/Соареш

Прогноз: Маррей и Соареш выиграют больше 11 геймов за 1,83

Поляк и бразилец по ходу заключительного в сезоне турнира показывают сумасшедший теннис. Их уровень взаимопонимания уходит далеко в космос, оба шикарно подают (особенно Мело), а концентрация и желание завершить Итоговый с титулом в руках зашкаливает. В двух стартовых матчах парни не оставили ни единого шанса обоим соперникам, среди которых были звездные братья Брайаны. Море заработанных брейк-пойнтов и всего одна проигранная подача – идеально иллюстрируют подготовку Лукаша и Марсело.

В заключительном матче польско-бразильский дуэт встретится с Джейми Марреем и Бруно Соарешем. Несмотря на то, что Кубот и Мело уже квалифицировались в полуфинал, они все еще не гарантировали себе первое место, которое, вероятно, им не нужно. Победитель группы А сыграет в полуфинале с Континеном и Пирсом, которые по ходу сезона трижды обыграли первых номеров рейтинга всухую (дважды на харде). Едва ли бразилец и поляк хотят встретиться с самыми непростыми соперниками до полуфинала и не получить ничего, поэтому они вполне могут отдать последний матч и пропустить вперед как раз Маррея и Соареша. А сами встретятся с Харрисоном и Винусом.

Итого: 1,69 х 1,98 х 1,83 = 6,1

Возможный выигрыш: 6,1 х 500 = 3050

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