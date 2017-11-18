«Лейпциг» не проиграет «Байеру» и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Фанфары, фейерверки, конфети – все это можно было использовать после прохода вчерашнего экспресса. Три ставки зашли идеально: Гоффен раскрошил Тима, Маррей с Соарешем уверенно переиграли Мело и Кубота, а «Штутгарт» раздел «Боруссию», забив два мяча.

Благодаря успеху наша копилка пополнилась на 3050 рублей, а в сумме стало 14020. Движемся за новыми победами.

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Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

Прогноз: гости забьют за 1,68

«Красные» громят всех подряд, а «святые» изредка набирают очки, чередуя поражения с более-менее удачными матчами. В очередной встрече у гостей мизерные шансы не то, что на победу, но даже на ничью. Самое приличное, на что они претендуют – мяч в сетке соперника.

У «Ливерпуля» по-прежнему необъяснимые проблемы в защите. Клуб перешел на бразильскую систему и запихивает в ворота противников по 4-5 мячей, но почти в каждом матче пропускает. В последних играх мерсисайдцев не огорчали единицы, а нападение «Саутгемптона» уж точно не хуже, чем у «Ньюкасла» или «Спартака». К тому же против «святых» не сыграет Матип, который выходил в последних матчах «Ливерпуля» в старте. Вылетел он в последний момент, поэтому Клопп будет кого-то встраивать в состав на ходу. А у него это получается не всегда.

Футбол. Чемпионат Франции. «ПСЖ» – «Нант»

Прогноз: тотал меньше 4 голов за 1,68

Парижские звезды снова собираются вместе, чтобы глумиться над соперниками в Лиге 1. В очередной встрече в гости к «ПСЖ» приедет «Нант» Клаудио Раньери, который уверенно движется в лидирующей группе. Кардинальное изменение крохотного клуба – целиком заслуга итальянца: Раньери выстроил игру в обороне, за счет чего «канарейки» постоянно цепляются за очки.

«Нант» пропускает меньше всех в лиге, а парижане вряд ли будут в форме после многочисленных перелетов латиноамериканцев и французов во время товарищеских матчей. Плюс, у «ПСЖ» впереди важная игра Лиги чемпионов против «Баварии», которая окончательно определит места в группе. Разрывать «Нант» парижанам нет никакого смысла. Закатить пару и спокойно готовится к поездке в Мюнхен – самое то.

Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Лейпциг»

Прогноз: гости не проиграют за 1,65

У парней из РБ есть прекрасная возможность улучшить положение в таблице, которой необходимо пользоваться: «Боруссия» влетела «Штутгарту» и потенциально проигрывает «Лейпцигу» уже пять очков. Неподалеку располагается «Бавария» (4 балла), и ее вполне реально догнать. Чтобы осуществить оба плана, «быкам» железно нужен положительный результат в гостевом матче против «Байера».

В Леверкузене не будет просто, но и настолько тяжело (победа гостей оценивается в 3,1) – тоже. У «Лейпцига» все в порядке с составом, а встречу пропустит только Жан-Кевин Огюстен. Гостям по силам сдержать «Байер» и вырвать хотя бы ничью, а то и победить – в предыдущих двух встречах так и происходило.

Итого: 1,68 х 1,68 х 1,65 = 4,7

Возможный выигрыш: 4,7 х 500 = 2350

«Боруссия» пропустит от «Штутгарта» больше 1 гола и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Зверев вынесет Сока и еще 2 ставки в экспрессе мечты

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