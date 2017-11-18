Теннисный бетман. Роджер Федерер раздавит Давида Гоффена и еще 3 ставки на Итоговый турнир ATP

Григор Димитров – Джек Сок

Прогноз: победа болгарина с форой -2 по геймам за 1,74

А еще: тотал геймов больше 22,5 за 1,74

Болгарский лавелас на Итоговом удивляет не только соперников, но и себя самого: Димитров финишировал с теми же тремя победами, что и Федерер, но добыл их в разы проще швейцарца. Во многом это связано с уровнем соперников по группе, который оказался в несколько раз ниже, чем в параллельной. Разнести потерявшегося в пространстве Тима, вышедшего со скамейки грунтовика Каррено и малыша Гоффено смог бы любой из квартета B. Григор сделал то, что обязан, но с большим запасом, что привело его к статусу фаворита в полуфинале. При этом нельзя не отметить уровень игры болгарина, который действительно очень хорош, и у которого все получается.

Сок удивил не меньше Димитрова. Во всех трех матчах он бился с соперниками на равных (был хорош даже против Федерера), хотя проскочил в плей-офф не без везения: Зверев и Чилич находились на волоске от победы, но в обоих случаях американец отыграл дефицит в гейм или несколько очков. Особенно впечатляет игра Джека на своей подаче и в критические моменты, но есть серьезный минус – Сок сдает ближе к середине матчей и тащит на морально-волевых.

Хотя американец ведет у болгарина по личным встречам (3-1), на что журналисты делали наибольший акцент, все матчи проходили в борьбе и завершались либо тай-брейками, либо в 12 геймах. Джеку будет очень тяжело, потому что интенсивность матче и уровень соперников измотали его намного сильнее, чем Григора. Сок поборется, и в этом нет никаких сомнений, но кураж и мощь Димитрова станут определяющими в этой схватке.

Роджер Федерер – Давид Гоффен

Прогноз: тотал геймов меньше 20,5 за 1,83

Для швейцарца очередной турнир проходит в режиме лайт: Федерер одинаково успешно дает бесплатные мастер-классы теннисным младенцам и подросткам вроде Чилича. За три матча никто так и не понял, как заломать Роджера, который до сих пор не включил ускорение – Сок стушевался, Зверев направил энергию не по тому ракурсу, а Чилич невовремя иссяк. В каждом из матчей все, что требовалось от швейцарца – в нужный момент перестать заигрывать с противником. Особенно демонстративны вторые половины встреч против Зверева и Чилича: когда соперники выравнивали игру, Роджер понимал, что шутки кончились. Повышение уровня игры на одну октаву мгновенно меняло суть происходящего.

Федерер недосягаем для соперников, и у его следующей жертвы нет шансов на спасение. Тем более, что Гоффен не удивил: бельгиец показал на групповом этапе стабильный теннис, но без изысков. Единственным странным эпизодом стал провал Давида в матче против Димитрова – теннисисты первой десятки не имеют права так падать друг перед другом (если это не матч с Федерером). После отъезда Надаля, второе место и встреча с Роджером читались – к концу сезона Гоффен эмоционально и физически выдохся значительно меньше Тима и Бусты.

В полуфинале соперники не проведут на корте слишком много времени. Мало того, что Федерер на сутки свежее соперника (возраст в таком коротком турнире не играет особой роли), так еще и у Гоффена существуют проблемы с ногой – левое колено в матче против Тима было затейпировано. Если Роджер захочет, то сметет соперника за час или меньше, как в предыдущих встречах: за последние два года Давид трижды выходил на корт против ветерана, но завязал борьбу лишь в одной партии из семи.

Джейми Маррей/Бруно Соареш – Хенри Континен/Джон Пирс

Прогноз: победа вторых за 2,12

Лукаш Кубот и Марсело Мело провернули идеальную аферу: поляк и бразилец слились в последнем матче группового этапа Маррею и Соарешу, чтобы не встречаться с экс-первыми ракетками мира. Теперь Хенри Континен и Джон Пирс настигнут беглецов только в финале, а перед этим обязаны расправиться с братцем Энди Маррея и его бразильским корешем.

Успех в матче против Мело и Кубота сделал Маррея и Соареша фаворитами полуфинала. Все потому, что Континен и Пирс провели групповой этап не самым выдающимся образом и квалифицировались в топ-4 только после отказа от борьбы Эрбера и Маю, но они по-прежнему вторые в мире, а свежие победы в Шанхае и Пекине только подтверждают их силу. Финн и австралиец ведут по личным встречам у всех оставшихся в турнире соперников, а с наибольшим перевесом как раз у Джейми и Бруно, которых за последние два месяца обыграли дважды.

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