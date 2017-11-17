Бетман. «МЮ» пропустит от «Ньюкасла» и еще 4 ставки, после которых ты закажешь Бузову на корпоратив

Ставка: хозяева с форой -1,5 за 2,02

Резидентов Ленинградской области стоит оплакивать заранее: по ним выстрелят из всех боеприпасов «Зенита», не побеждавшего в чемпионате с 24 сентября.

Во-первых, сине-бело-голубые действительно люто психуют из-за того, что разбазарили отрыв и пропустили «Локо» на вершину. Во-вторых, 19 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» масштабно празднуют десятилетие первого российского золота – терять очки на глазах у легенд (приедут Крижанац, Ширл и Чонтофальски) просто некрасиво.

В-третьих, «Тосно» буксует из-за финансовых проблем: о них пока мало говорят вслух, но без диктофонов признаются – дело серьезное, с деньгами – тоска, со спонсорами – безнадега. На таком фоне адекватно сопротивляться одному из лидеров абсолютно нереально. Поэтому нужно хватать «Зенит» с форой – эта ставка выглядит жестко недооцененной.

Ставка: гости запихают за 2,26

На этот матч нет смысла грузить большую сумму, но закинуть символическую сотку на гол «сорок» все-таки разумно. Причин три: одна игровая, две психологические.

1. «Ньюкасл» бодро ворвался в АПЛ и сразу же увяз в середине – Рафа Бенитес уже гарантировал, что париться из-за потенциального дауншифтинга в Чемпионшип точно не придется. Пора снова привыкать к мысли, что команда с берегов реки Тайн – крепкий середняк главной лиги мира.

2. «Сороки» слили два последних матча, ни разу в них не забив. Это сигнал: с «МЮ» их наконец должно прорвать.

3. У Бенитеса старые счеты с Моуринью – Жозе уже 13 лет троллит пухленького испанца, а тот периодически отвечает сенсационными победами. Сейчас – очередной отличный шанс испортить настроение Особенному. Рафаэль явно в курсе, что когда «МЮ» пропускает, то гарантированно теряет очки. Мотивация понятна: надо втащить хотя бы один голик и уехать из Манчестера в статусе подлейшего андердога.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,68

У этого выбора невероятно много статистических подтекстов. Цифры так настойчиво указывают на большой тотал, словно у них контракт с букмекерскими конторами всего мира.

Следите за руками. Пункт первый – Харри Кейн всегда, вот реально всегда заколачивает «Арсеналу» (5 матчей/6 голов). Пункт второй – «канониры» отпупырили соперников в десяти последних домашних встречах. Уже по этой логике можно сделать вывод, что 2:1 – самый вероятный счет в дерби Северного Лондона.

Но есть и еще один фактор: в прошлом сезоне эти клубы ни разу не пробили ТБ – 1:1 в первом круге и 2:0 в пользу «шпор» во втором. Значит, голы полетят сейчас – Венгеру уже пора зацепить кого-то серьезного, а не только борнмуты и брайтоны.

Ставка: тотал меньше 2.0 за 1,55

Чемпионат России – идеальное место, чтобы бессовестно навариваться на крошечных тоталах. Спонсоры таких ставок – клубы вроде «Амкара» (13 ТМ в 16 матчах РФПЛ) и «Ростова» (12 ТМ в 16 турах). 19 ноября эти смелые, результативные и скорострельные парни встретятся, чтобы обеспечить выигрыш тем, кто тщательно следит за российской лигой.

Риска здесь нет даже близко: в 8 последних очных матчах пермяков и ростовчан стабильно пробивался маленький тотал. На него в этот раз дают совсем копеечный коф, поэтому можно слегка обнаглеть и взять ТМ 2.0. Если голов не будет – праздник. Один мяч – тоже шоколадно. Два – возврат. Три – экстренные телевключения со стадиона «Олимп», потому что большой тотал в играх этих клубов наблюдается реже, чем парад планет.

А еще:

– Дерзкая, но вменяемая ставка на Ла Лигу. Исходя из xG, «Реал» должен рвать «Атлетико» в гостях: «бланкос» хорошо и качественно создает моменты, а «индейцы» в этом сезоне тотально просели. Учитывая, что проигравший вывалится из гонки за чемпионство, нужно заносить небольшую сумму на три очка для Зизу – встряхнувшийся после паузы «Реал» обязан провести идеальное дерби, иначе «Барса» совсем свихнется от счастья. 18 ноября, 22:45 – ставить тут, коэффициент – 2,25.

Другие тексты Павла Городницкого:

Фурия – плохо. Почему хвалить сборную России после Испании – бред и стыд

Гарет Бэйл – главное разочарование 2017 года. Он уже не будет прежним