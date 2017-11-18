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Ставки за 300. Что «Атлетико» сотворит с «Реалом», а «Тоттенхэм» с «Арсеналом»
Аналитика, аналитика, аналитика.
Аналитика занесла Eurosport.ru в клубный футбол. А там, возможно, лучший уикенд осени.
«Арсенал» сыграет дома с «Тоттенхэмом». Это серьезное дерби с довольно жесткими раскладами. «Атлетико» и «Реал» тоже нарубили поленьев и уже готовы бросить их в костер войны. Ну а «Рома» с «Лацио» вообще не знают, что такое мир и дружба.
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