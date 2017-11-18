Аналитика занесла Eurosport.ru в клубный футбол. А там, возможно, лучший уикенд осени.

«Арсенал» сыграет дома с «Тоттенхэмом». Это серьезное дерби с довольно жесткими раскладами. «Атлетико» и «Реал» тоже нарубили поленьев и уже готовы бросить их в костер войны. Ну а «Рома» с «Лацио» вообще не знают, что такое мир и дружба.

Видео - Ставки за 300. Что «Атлетико» сотворит с «Реалом», а «Тоттенхэм» с «Арсеналом» 02:50

Все линии главных матчей уикенда:

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