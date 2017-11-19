«Беневенто» и «Сассуоло» пробьют тотал и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Попытки найти неординарные ставки в неоднозначных матчах иногда приводят к неудачам. Именно это произошло с последним экспрессом, который провалился по двум фронтам из трех. «Лейпциг» добыл ничью в матче против «Байера», но остальные команды подпортили баланс: «Саутгемптон» оказался слишком немощен, чтобы нанести хотя бы один удар в створ «Ливерпуля», а Клаудио Раньери не нашел схемы, которая сдерживает «ПСЖ».

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Теннис. Итоговый турнир ATP. Григор Димитров – Давид Гоффен

Прогноз: тотал геймов меньше 25,5 за 1,61

Предстоящий финал Итогового, возможно, самый непредсказуемый за последние годы. Во-первых, титул возьмет дебютант соревнований. Во-вторых, теннисисты уже встречались на групповом этапе, и в том матче Димитров растоптал бельгийца с баранкой (6:0, 6:2), но после Гоффен разбил Тима, а следом нанес Федереру пятое и заключительное поражение в сезоне. Казалось бы, Григор фиворит, что отражается в букмекерских котировках, но нельзя быть столь категоричными – Давид может удивить.

В группе Гоффен показал против Димитрова худший теннис, против Федерера в полуфинале – лучший. В финале следует ждать нечто среднее, потому что из матча в матч падать или добираться до пиков возможностей крайне трудно. Едва ли Давид будет так же здорово подавать и реализовывать брейк-пойнты, как в полуфинале. Среднего Гоффена нынешний Димитров закроет даже в двух сетах. Ставка на тотал геймов меньше 25,5 как раз рассчитана на подобный исход, но дает шанс для маневра в случае, если что-то пойдет не так.

Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто» – «Сассуоло»

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1,92

Нет ни одной команды в мире, которая стартовала бы в чемпионате хуже «Беневенто»: «ведьмы» поднялись из Серии B и обрекли себя на год мучений. Не трудно представить состояние игроков, которые круто рубились в лиге всего на ступень ниже Серии А и набирали 65 очков за сезон, а теперь заработали неофициальный титул главных лузеров планеты. Напротив клуба в таблице висит кислый ноль, а разница мячей приводит в ужас: на шесть забитых у «Беневенто» 31 пропущенный.

В очередном матче неудачники встретятся с «Сассуоло», который стартовал немногим лучше: у «черно-зеленых» восемь баллов в активе и 17-е место, а в строке забитых находится дикая шестерка. Этот матч – шанс не только набрать очки, но и вспомнить, что такое празднование голов. Невозможно представить, что аутсайдеры вымучают один точный удар и тем самым решат судьбу встречи. В таком матче за одним голом должен следовать другой (дырявые обороны команд позволяют). Тем более, что результативность команд явно не соответствует количеству создаваемых ими моментов: в каждом втором матче «Беневенто» и «Сассуоло» наносят больше ударов в створ, чем соперники, но по волшебному стечению обстоятельств не забивают.

Хоккей. «Анахайм» – «Флорида»

Прогноз: тотал шайб больше 5,5 за 1,94

Будущие соперники – далеко не лидеры своих Конференций. Эти команды невозможно назвать стабильными, и в этом главный кайф от просмотра матчей с их участием: ребята проигрывают и выигрывают у кого угодно, но при этом всегда очень результативны. Вспомнить хотя бы матч трехнедельной давности – в нем зрители увидели 11 шайб.

В очных встречах за всю историю «Дакс» и «Пантерс» нечасто пробивали тотал, но главная концентрация таких матчей замечена как раз в последние годы. С 2014-го соперники стабильно радуют зрителей играми, в которых забрасывается от 6 до 8 шайб. В очередном матче, где не сыграет половина основы «Анахайма», тоже будет весело.

Итого: 1,92 х 1,94 х 1,61 = 6

Возможный выигрыш: 6 х 500 = 3000

«Боруссия» пропустит от «Штутгарта» больше 1 гола и еще 2 ставки в экспрессе мечты

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