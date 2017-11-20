«Сток» не проиграет «Брайтону» и еще 2 ставки в экспрессе мечты

Второй подряд экспресс не выдался сразу на два прогноза. Начался день с прохода ставки на «Беневенто» и «Сассуоло», но продолжился неудачами: Димитров с Гоффеном перестарались и выдали тотал геймов больше 25,5, а «Анахайм» и «Флорида» забили на шайбу меньше, чем требовалось (3:2).

За последние пару дней мы потеряли 1000 рублей, но в нашем банке остается 13020 рублей – значит, мы все еще в хорошем плюсе. Продолжаем борьбу!

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Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» – «Сток Сити»

Прогноз: гости не проиграют за 1,65

«Чайки» идеально ворвались в АПЛ и ввинтились в середину таблицы: в 11 матчах клуб набрал приличные 15 очков и расположился на девятой строчке. В отличие от будущего соперника, результаты «Стока» пока не будоражат: «гончары» выиграли всего три встречи и отстают от «Брайтона» на три балла.

Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящего матча, но им будет крайне непросто переиграть гостей из Стаффордшира. «Брайтон» все свои очки набрал против команд, у которых мало что получается в начале сезона. Клуб почти не играл против команд из верхней части таблицы (только с «Арсеналом» и «Сити»). В отличие от соперника, «Сток» боролся по большей части с фаворитами, но даже там наковырял пару баллов. Состав «Стока» позволяет бороться за лучшие места, чем занимает клуб к 12-му матчу сезона.

Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» – «Бетис»

Прогноз: гости не проиграют за 1,6

Букмекеры все еще верят в «Эйбар», хотя клуб катастрофически болен по всем фронтам: у команды забит лазарет, в 11 турах набрано 8 очков, а в строке забитых всего 6 голов. Последнюю победу «оружейники» праздновали два месяца назад, заковыряв один мяч в ворота «Леганеса». Всего за восемь последних матчей клуб забил дважды – фаталити.

У «Бетиса» положение куда радужнее. Команда, за которую теперь пашет Хави Гарсия, в последних матчах почти не проигрывает (2 поражения в 10 играх). Бичом «бело-зеленых» остается игра в обороне, но они легко компенсируют неудачи сзади агрессией в атаке. Во встречах с «Бетисом» в сезоне-2017/18 страдали и «Реал» (проиграл) и «Валенсия (пропустили 3). С чего вдруг их поставит в тупик маленький болезненный клуб?

Хоккей. НХЛ. «Торонто» – «Аризона»

Прогноз: хозяева победят в основное время за 1,72

Каковы шансы «Койотс» во встрече со второй командой Востока? Примерно ноль. Да, «Аризона» набрала очки в двух матчах подряд, а один даже выиграла в основное время, но это все равно не повод говорить о реинкарнации. Тем более, что переигранные «Оттава» и «Монреаль» сами находятся в кризисе.

«Торонто» выиграл последние шесть матчей, а в трех заключительных пропустил всего одну шайбу (великого достижения добился «Бостон»). Безумие, но «Мэйпл Лифс» не обыгрывали «Аризону» дома с 2013 года, но сейчас настал тот самый момент для мести. «Торонто» легко испепелит соперника в основное время и отправит его в ад.

Итого: 1,65 х 1,6 х 1,72 = 4,5

Возможный выигрыш: 4,5 х 500 = 2250

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