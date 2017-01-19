Особое мнение. Что важнее в биатлоне: стрельба или бег?

С каждым новым рубежом плохой стрелок добавляет промахов в зачет и усугубляет низкий процент точности. Сезон-2016/17 радует биатлонистов 17 гонками с четырьмя личными рубежами, против девяти спринтов с двумя. Австриец Юлиан Эберхард на пике подготовки легко закрывает на ноль девять-десять мишеней и бежит на подиум, а в пасьюте откатывается на невероятную глубину.

Каждый промах в индивидуалках приносит только лишнюю минуту, поэтому – как ни парадоксально – эта дисциплина благоволит бегунам. Например, Лаура Дальмайер выиграла первую личную гонку с двумя ошибками. Зато в остальных персональных ивентах промахи добавляют штрафные круги, сокращая запасы сил каждого бегуна. Даже ядерные ноги Фуркада не помогли уничтожить немцев в масс-старте Оберхофа – на финишной прямой он явно выбился из сил.

Если супертопы вроде Макарайнен, Фуркада или Домрачевой еще рассчитывают на скоростные прорывы, то биатлонистам второго эшелона без стрельбы нечего делать в пятерке. Дарья Юркевич взяла бронзу индивидуалки Эстерсунда с 68-м временем ногами, но с чистой стрельбой. Антон Шипулин в спринте Нове-Место показал 10-й ход, но едва не обогнал Фуркада в борьбе за золото (+1,6 секунды).

Кайса Макарайнен – королева рваного ритма Кубка мира. Она почти всегда быстра, но редко попадает по достаточному количеству мишеней, когда промахи не отбрасывают ее назад. Сезон-2014/15 – лучшее подтверждение нестабильности финки, ведь при шести победах в Кубке мира (личный рекорд), она все равно проиграла Домрачевой. А первый «БХГ» взяла всего с тремя победами, но зато – регулярно забегая в десятку. Триумф Габи Коукаловой в прошлом году доказал, что даже при средней скорости стабильный финиш на подиуме – норма.

Единственное, что приносит гарантированную стабильность, – стрельба, без нее результаты всегда скачут. Теоретически, биатлонист волен бегать как Сергей Устюгов и побеждать только за счет лыжной формы. Но учтите, что лыжники выступают куда реже, не испытывают жесткую аритмию остановок на рубежах и не занимаются постоянной погоней за ускользающим противником.

Фуркад, Соукалова, Бьорндален, Вильхельм – эти спортсмены доказали, что большинство гонок и Кубков мира остаются за биатлонистами, которые имеют баланс и показывают стабильно высокие результаты как в стрельбе, так и в лыжегоночной подготовке. Отличный бегун с ужасным владением оружием или стрелок от бога, но родственник черепахи – не варианты для топ-биатлона. Но все-таки носиться по трассе и обдувать соперников вихрями со снегом куда более важный скилл.

Опытные спортсмены – люди, нервы которых прочнее титановых канатов. Они выдерживают любое напряжение, даже когда на весах лежит что-то, к чему они стремятся всю жизнь. Но это бред. На 100% контролировать нервы способны только те, у кого они отсутствуют, но таких среди людей нет – самые прожженные спортсмены не гарантируют, что в горячий момент все сделают на высшем уровне. Что уж говорить про молодых.

Стрельба – как раз тот момент, когда сорваться может каждый: вспомните спринт на ОИ в Сочи и промах Шипулина последним выстрелом, лишивший его медали. Герои биатлонных басен Фуркад, Бьорндален и другие звезды – не исключение. В отличие от работы на рубеже, беготня по трассе абсолютно не зависит от эмоций. Каким бы неженкой не был спортсмен, идти по дистанции в максимальном темпе скрежет зубов и дрожащие руки не помешают. По крайней мере, так сильно.

Пока одни пропускают тяжелые удары от собственной психологии, другие борются с еще одним колючим фактором – влиянием погоды. Вряд ли в истории биатлона бывали случаи, когда первые стартовые номера выходили на гладкую подготовленную трассу, а последние убегали по гальке, уродуя лыжи. Даже самые экстремальные условия не разрушают трассу так, чтобы биатлеты оказывались в абсолютно разных условиях.

Погодные пертурбации сильнее всего влияют не на ход спортсменов, а на их стрельбу. Здесь от них все зависит еще меньше, чем в ситуации с нервами: нарваться на хитрый поток ветра и завалить работу на рубеже может и элитный снайпер.

Заключительный пункт в пользу лыжного хода – способность прокачивать его не хуже, чем любую американскую тачку из девяностых. Если вдруг ты стреляешь 10 из 10, то круче делать это уже не будешь. Стрелку можно прибавить только в скорострельности, но это позволит убить всего до десяти секунд.

Ходом спортсмен способен прибавить в любую минуту и на любом отрезке дистанции, что сократит общее время на неограниченное количество единиц. Даже самые медленные ребята, которые всю жизнь бегают в одном темпе, в случае необходимости надорвутся и убьют десятка два секунд на последнем круге. Гениям работы с оружием такое не снилось.

Так что же важнее? Опрос 38 голосов Скорость Стрельба Так что же важнее? Скорость Скорость Стрельба Стрельба 38 голосов Так что же важнее? Скорость Скорость Стрельба Стрельба 38 голосов poll Так что же важнее? Скорость Скорость Стрельба Стрельба 38 голосов poll Так что же важнее? Скорость Скорость Стрельба Стрельба 38 голосов Так что же важнее? Скорость Скорость Стрельба Стрельба 38 голосов

Другие мнения, с которыми нужно спорить:

Особое мнение: дисквалификация сборной России – трагедия или спасение

Особое мнение: Мартен Фуркад проиграет или уйдет непобежденным

Особое мнение. Возвращаться Домрачевой в 2017 году или нет

Все главные тексты у вас в телеграме