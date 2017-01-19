Eurosport
Особое мнение. Что важнее в биатлоне: стрельба или бег?
Вопрос, который не стоит перед Мартеном Фуркадом.
С каждым новым рубежом плохой стрелок добавляет промахов в зачет и усугубляет низкий процент точности. Сезон-2016/17 радует биатлонистов 17 гонками с четырьмя личными рубежами, против девяти спринтов с двумя. Австриец Юлиан Эберхард на пике подготовки легко закрывает на ноль девять-десять мишеней и бежит на подиум, а в пасьюте откатывается на невероятную глубину.
Каждый промах в индивидуалках приносит только лишнюю минуту, поэтому – как ни парадоксально – эта дисциплина благоволит бегунам. Например, Лаура Дальмайер выиграла первую личную гонку с двумя ошибками. Зато в остальных персональных ивентах промахи добавляют штрафные круги, сокращая запасы сил каждого бегуна. Даже ядерные ноги Фуркада не помогли уничтожить немцев в масс-старте Оберхофа – на финишной прямой он явно выбился из сил.
Если супертопы вроде Макарайнен, Фуркада или Домрачевой еще рассчитывают на скоростные прорывы, то биатлонистам второго эшелона без стрельбы нечего делать в пятерке. Дарья Юркевич взяла бронзу индивидуалки Эстерсунда с 68-м временем ногами, но с чистой стрельбой. Антон Шипулин в спринте Нове-Место показал 10-й ход, но едва не обогнал Фуркада в борьбе за золото (+1,6 секунды).
Кайса Макарайнен – королева рваного ритма Кубка мира. Она почти всегда быстра, но редко попадает по достаточному количеству мишеней, когда промахи не отбрасывают ее назад. Сезон-2014/15 – лучшее подтверждение нестабильности финки, ведь при шести победах в Кубке мира (личный рекорд), она все равно проиграла Домрачевой. А первый «БХГ» взяла всего с тремя победами, но зато – регулярно забегая в десятку. Триумф Габи Коукаловой в прошлом году доказал, что даже при средней скорости стабильный финиш на подиуме – норма.
Единственное, что приносит гарантированную стабильность, – стрельба, без нее результаты всегда скачут. Теоретически, биатлонист волен бегать как Сергей Устюгов и побеждать только за счет лыжной формы. Но учтите, что лыжники выступают куда реже, не испытывают жесткую аритмию остановок на рубежах и не занимаются постоянной погоней за ускользающим противником.
Фуркад, Соукалова, Бьорндален, Вильхельм – эти спортсмены доказали, что большинство гонок и Кубков мира остаются за биатлонистами, которые имеют баланс и показывают стабильно высокие результаты как в стрельбе, так и в лыжегоночной подготовке. Отличный бегун с ужасным владением оружием или стрелок от бога, но родственник черепахи – не варианты для топ-биатлона. Но все-таки носиться по трассе и обдувать соперников вихрями со снегом куда более важный скилл.
Опытные спортсмены – люди, нервы которых прочнее титановых канатов. Они выдерживают любое напряжение, даже когда на весах лежит что-то, к чему они стремятся всю жизнь. Но это бред. На 100% контролировать нервы способны только те, у кого они отсутствуют, но таких среди людей нет – самые прожженные спортсмены не гарантируют, что в горячий момент все сделают на высшем уровне. Что уж говорить про молодых.
Стрельба – как раз тот момент, когда сорваться может каждый: вспомните спринт на ОИ в Сочи и промах Шипулина последним выстрелом, лишивший его медали. Герои биатлонных басен Фуркад, Бьорндален и другие звезды – не исключение. В отличие от работы на рубеже, беготня по трассе абсолютно не зависит от эмоций. Каким бы неженкой не был спортсмен, идти по дистанции в максимальном темпе скрежет зубов и дрожащие руки не помешают. По крайней мере, так сильно.
Пока одни пропускают тяжелые удары от собственной психологии, другие борются с еще одним колючим фактором – влиянием погоды. Вряд ли в истории биатлона бывали случаи, когда первые стартовые номера выходили на гладкую подготовленную трассу, а последние убегали по гальке, уродуя лыжи. Даже самые экстремальные условия не разрушают трассу так, чтобы биатлеты оказывались в абсолютно разных условиях.
Погодные пертурбации сильнее всего влияют не на ход спортсменов, а на их стрельбу. Здесь от них все зависит еще меньше, чем в ситуации с нервами: нарваться на хитрый поток ветра и завалить работу на рубеже может и элитный снайпер.
Заключительный пункт в пользу лыжного хода – способность прокачивать его не хуже, чем любую американскую тачку из девяностых. Если вдруг ты стреляешь 10 из 10, то круче делать это уже не будешь. Стрелку можно прибавить только в скорострельности, но это позволит убить всего до десяти секунд.
Ходом спортсмен способен прибавить в любую минуту и на любом отрезке дистанции, что сократит общее время на неограниченное количество единиц. Даже самые медленные ребята, которые всю жизнь бегают в одном темпе, в случае необходимости надорвутся и убьют десятка два секунд на последнем круге. Гениям работы с оружием такое не снилось.
Так что же важнее?
Так что же важнее?
Так что же важнее?
Так что же важнее?
Так что же важнее?
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