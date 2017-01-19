AFP

Лаура Дальмайер уничтожила соперниц в индивидуалке, Ольга Подчуфарова – восьмая

Дальмайер уничтожила соперниц в индивидуалке, Подчуфарова – восьмая
Eurosport

15 мин. назад

Второе место у француженки Анэ Шевалье, бронзу взяла итальянка Алексиа Рунггалдьер.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Женская индивидуальная гонка в Антерсельве

Результаты гонки:

1. Лаура Дальмайер (Франция) – 44.48,7 (2 промаха)

2. Анэ Шевалье (Франция) – +3,8 (1)

3. Алексиа Рунггалдьер (Италия) – +46,0 (1)

...

8. Ольга Подчуфарова – +1.39,8 (2)

...

12. Татьяна Акимова – +2.14,5 (4)

...

25. Екатерина Глазырина – +4.04,0 (4)

...

47. Ульяна Кайшева – +5.54,1 (6)

...

70. Ирина Услугина – +7.54,5 (7)

Смотрите трансляции биатлона на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Миллиардное циркачество Монфиса на сетболе, спровоцировавшее Долгополова на ошибку

00:41
Популярные видео
Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня
 74 просмотров4 ч
Муратоглу: «У Федерера очень рискованный стиль игры»
 135 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Особое мнение. Что важнее в биатлоне: стрельба или бег
2
Лаура Дальмайер уничтожила соперниц в индивидуалке, Ольга Подчуфарова – восьмая
3
Подчуфарова вернулась в десятку сильнейших
15 мин. назад
Лаура Дальмайер уничтожила соперниц в индивидуалке, Ольга Подчуфарова – восьмая
35 мин. назад
Особое мнение. Что важнее в биатлоне: стрельба или бег
29 мин. назад
Подчуфарова вернулась в десятку сильнейших