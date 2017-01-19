AFP
Лаура Дальмайер уничтожила соперниц в индивидуалке, Ольга Подчуфарова – восьмая
Второе место у француженки Анэ Шевалье, бронзу взяла итальянка Алексиа Рунггалдьер.
Женская индивидуальная гонка в Антерсельве
Результаты гонки:
1. Лаура Дальмайер (Франция) – 44.48,7 (2 промаха)
2. Анэ Шевалье (Франция) – +3,8 (1)
3. Алексиа Рунггалдьер (Италия) – +46,0 (1)
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8. Ольга Подчуфарова – +1.39,8 (2)
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12. Татьяна Акимова – +2.14,5 (4)
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25. Екатерина Глазырина – +4.04,0 (4)
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47. Ульяна Кайшева – +5.54,1 (6)
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70. Ирина Услугина – +7.54,5 (7)
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