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Антон Шипулин выиграл индивидуалку, Фуркад – второй

Шипулин выиграл индивидуалку
Eurosport

3 мин. назад

Третье место досталось Сергею Семенову.

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Мужская индивидуалка в Антерсельве

Результаты гонки:

1. Антон Шипулин (Россия) – 50.38,1 (1 промах)

2. Мартен Фуркад (Франция) – +41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) – +56,8 (1)

...

7. Максим Цветков – +1.28,7 (1)

...

12. Евгений Гараничев – +1.46,7 (2)

...

39. Антон Бабиков – +4.49,5 (4)

...

64. Дмитрий Малышко – +6.19,2 (4)

...

87. Матвей Елисеев – +8.22,6 (6)

Турнирная таблица мужского зачета

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