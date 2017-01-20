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Антон Шипулин выиграл индивидуалку, Фуркад – второй
Третье место досталось Сергею Семенову.
Мужская индивидуалка в Антерсельве
Результаты гонки:
1. Антон Шипулин (Россия) – 50.38,1 (1 промах)
2. Мартен Фуркад (Франция) – +41,0 (2)
3. Сергей Семенов (Украина) – +56,8 (1)
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7. Максим Цветков – +1.28,7 (1)
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12. Евгений Гараничев – +1.46,7 (2)
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39. Антон Бабиков – +4.49,5 (4)
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64. Дмитрий Малышко – +6.19,2 (4)
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87. Матвей Елисеев – +8.22,6 (6)
Турнирная таблица мужского зачета