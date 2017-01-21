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Глава Союза биатлонистов Чехии: «В России не хотят видеть правду»

Глава Союза биатлонистов Чехии: «В России не хотят видеть правду»
Eurosport

12 ч. назад

Иржи Гамза отказался от общения с российскими журналистами.

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«Вы все работаете на российскую пропагандистскую машину и не хотите видеть правду. Про меня уже понаписали в выгодном вам свете, пытаясь закрыть глаза на реальные проблемы», – сказал Иржи Гамза «Чемпионату», отказавшись от дальнейших комментариев.

  • В субботу IBU проведет заседание по поводу российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством юриста Ричарда Макларена.
  • Ранее Иржи Гамза призывал лишить Тюмень чемпионата мира-2021 и дисквалифицировать сборную России в полном составе.

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