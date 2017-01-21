Полка для цветков. Идеальный состав сборной России

Первый этап. Максим Цветков

Цветков – самый стабильный биатлонист России. И этому есть два подтверждения. Во-первых, в сезоне-2016/17 Максим провалил всего две гонки – обе в Рупольдинге, – которые сильно зависели друг от друга. В спринте Цветков допустил промах и занял 31-е место, а в пасьюте не поднялся и прикатил на финиш только 39-м, отметившись неприличными пятью промахами. В остальных гонках Макс только два раза покидал двадцатку, оба раза занимая 22-ю позицию.

Во-вторых, Цветков – блестящий стрелок. С начала сезона процент точных выстрелов у него упал ниже 90 процентов только в одном из видов (индивидуальные гонки – 87%), а в эстафетах он однозначный король: один неточный выстрел из 30. Именно такой человек нужен команде на первом этапе: возможно, недостаточно быстрый, но очень меткий, который точно передаст эстафету в группе лидеров и не вынудит партнеров отыгрываться с первых метров.

Второй этап. Евгений Гараничев

В этом сезоне Евгений немного сбился с чемпионского ритма, но все равно остался важен для сборной. Да, Гараничев больше не стопроцентный эстафетный участник, но он лучший из тех, кто способен выйти со скамейки и усилить игру. Если выбирать между Евгением, Малышко, Елисеевым и Волковым, то у 29-летнего биатлониста из Тюмени есть преимущество.

В отличие от Елисеева, Гараничев имеет запас прочности и куда более стабилен: Матвей еще не окреп, а в эстафете нужны ребята, которые даже после неудачи не раскисают и возвращаются, как Евгений в Антерсельве. Для Волкова эстафета в Рупольдинге так и осталась единственной гонкой в Кубке мира, поэтому будет странно, если одни будут выбивать себе место на чемпионате мира потом и нервами, а выступит именно он. Остается Малышко, но он самый загадочный и странный биатлонный образ этого года: то выступает так, что хочется отправить его на Кубок IBU (что и делают), то возвращается и выдает несколько блестящих гонок. Правда, затем снова сдает, вырубая шансы команды на победу.

Третий этап. Антон Бабиков

В начале сезона Бабиков выступал впечатляюще, и не удивительно, что впервые Фуркад сломался именно под его натиском. Но дальше пошли качели и американские горки, без которых не может ни один молодой спортсмен (которому даже 25 лет). Антон только привыкает к взрослой биатлонной жизни, поэтому не отличается стабильностью: для него занимать 30-е места на одном этапе, а позже бороться за подиум на другом – норма.

В нынешнем сезоне Бабиков принял участие в трех эстафетах, в двух из которых исполнял роль финишера. Место Антона в команде не поддается никакому сомнению, но позиция четвертого номера пока не для него. Бабиков очень хорош, но в борьбе с громадинами вроде Свендсена, Шемппа или Фуркада он кажется юнцом. Антону стоит уступить место бойцу со стажем, а тренерам лучше не превращать нервы парня в фарш.

Четвертый этап. Антон Шипулин

Капитан российской команды на то и капитан, чтобы в случае проблем вытаскивать остальных из толстой кишки, а в их отсутствие без нервоза доводить дело до финиша с флагом. За долгие годы Антон доказал, что является гениальным финишером, которому пока нет полноценной замены. А перестановки, организованные тренерским штабом, направлены лишь на то, чтобы разгрузить подзабитого сложностями в личных гонках спортсмена.

На чемпионате мира Антон нужен команде на стандартной позиции киллера – парня, который бешеным взглядом Циклопа из «Людей Х» прожжет дыры во всех мишенях и в случае необходимости нейтрализует соперников на лыжне, победно вскинув руки на финише.

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