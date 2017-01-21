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IBU закрыл дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ из-за отсутствия доказательств

IBU закрыл дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ из-за отсутствия доказательств
Р-Спорт

8 ч. назад

Список оказался чушью на три четверти.

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«22 российских спортсмена действительно оправданы. До 5 февраля мы дадим объяснения по оставшимся семерым», – сказал президент СБР Александр Кравцов.

  • В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил о получении списка ВАДА из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU начал расследования в отношении СБР и 29 российских спортсменов.
  • Экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации прошло 21 января в итальянской Антерсельве.
  • Из-за скандала СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.

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