Eurosport
IBU закрыл дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ из-за отсутствия доказательств
Список оказался чушью на три четверти.
«22 российских спортсмена действительно оправданы. До 5 февраля мы дадим объяснения по оставшимся семерым», – сказал президент СБР Александр Кравцов.
- В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил о получении списка ВАДА из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU начал расследования в отношении СБР и 29 российских спортсменов.
- Экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации прошло 21 января в итальянской Антерсельве.
- Из-за скандала СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.
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