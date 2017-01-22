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Антон Шипулин взял бронзу, Йоханнес Бё выиграл гонку

Шипулин взял бронзу, Бё выиграл гонку
Eurosport

13 ч. назад

Серебро досталось французу Кентену Фийону-Майе.

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Мужской масс-старт в Антерсельве

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 37.04,3 (0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +3,7 (1)

3. Антон Шипулин (Россия) – +21,7 (1)

...

13. Максим Цветков (Россия) – +1.19,3 (3)

14. Антон Бабиков (Россия) – +1.23,2 (3)

15. Евгений Гараничев (Россия) – +1.25,8 (3)

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