Пять из пяти. Золотая Антерсельва Шипулина

Этап для России

Личные гонки

Раньше Антон Шипулин любил Антерсельву, но теперь обожает – вряд ли кто-то сомневается в этом. Лидер сборной России провел год без побед, хотя успехи были и немалые:

В индивидуалке Антон сразу взял горы под контроль, словно вернувшийся в эти места Александр Суворов. Да, Фуркаду по скорости уступил, но немного для 20 километров – 46,2 секунды. Зато стрелял точнее – с одним промахом обогнал Сергея Семенова и Уле-Айнара Бьорндалена. Небольшой посленовогодний спад проходит, и есть две недели на подготовку к чемпионату мира.

В женской сборной есть два явных лидера – Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова. Индивидуалку лучше прошла Ольга, едва не запрыгнув на пьедестал – две минуты штрафа на четвертом рубеже разрушили мечты фанатов. Акимова с четырьмя ошибками финишнула 12-й, но показала седьмой ход, что обнадеживает. Блеснула Татьяна и в масс-старте, но снова промахи, промахи и еще немного стрельбы мимо цели. Стабильность Акимовой не вызывает сомнений, место в десятке Кубка мира – почти гарантировано. Но борьба за медали – плод стечения обстоятельств, сплетение ошибок соперниц и точной работы Акимовой на рубежах.

Масс-старт мужская сборная провела прилично, но не звездно – явно идущий к ЧМ с опережением Антон с промахом взял бронзу, отдав две другие медали Йоханнесу Бё и Кентену Фийон-Майе. Седьмая скорость на трассе – не то, о чем мечтали фанаты, но если бы не промах, Антон мог выиграть это масс-старт. Цветков, Бабиков и воспрянувший Гараничев плотно оккупировали середину протокола (13-1, 14-й и 15-й), промазав по три раза. Скорость есть, но без стрельбы в Хохфильцене этим парням ничего не светит.

Эстафеты

Бронза эстафетной четверки без Шипулина – почти как золото, к тому же она окончательно определила состав команды:

Если расклады сработают, Гараничев прибавит еще немного, а Шипулин не выпадет в кризисе, немцам и норвежцам будет крайне сложно в Хохфильцене. У российской четверки еще нет побед в сезоне-2016/17, пора скрепить лидерство в эстафетном зачете золотой печатью чемпионата мира.

Пятое место женского квартета – неоспоримый шаг вперед по сравнению с 13-м в Рупольдинге, тем более, что до медалей не хватило 43 секунды – не пропасть в эстафете. Классно прошла свой этап Екатерина Глазырина: четвертая скорость и единственный дополнительный патрон – реальный ориентир для остальных девушек. Подчуфарова бежала 11-й, как и Акимова. Слабее всех ожидаемо пробежала Сливко, став 14-й по скорости и дважды промазав. В отличие от мужчин, девушки из России стреляли точно: 0+5 – лучший результат вместе с австрийками. Но без ошибок лидирующих сборных российские девушки не увидят медалей в Австрии.

Саммари этапа

Желтая майка Дальмайер

Лаура спокойно перенесла потерю лидерства в Кубке мира, восстановилась после болезни и вдарила по соперницам в индивидуалке. Два промаха, казалось, сбросили немку с пьедестала, но дичайшая скорость на лыжне (1-е место, -2 минуты от второго призера – Анэ Шевалье) и провал Кайсы Макарайнен с Габи Коукаловой принесли долгожданную победу. Очков хватило на желтый биб, а в драматичном масс-старте Лаура еще разок обидела чешку и финку, взяв сереро, но отдалившись в борьбе за «БХГ». Форма Дальмайер перед чемпионатом мира не вызывает вопросов, хотя стрельба далеко не идеальна. Очевидно, что тренеры поработают именно над точностью спортсменки: мазать на лежках в штиль слишком расточительно.

Немецкое доминирование в горах

Сборная Германии увезла из Антерсельвы четыре золота и серебро не только благодаря Дальмайер и чудесной Хорхлер, но и мужской четверке. На фоне чуть мандражирующей сборной России, фуркадозависимой Франции и лотерейной Норвегии именно во главе со славным финишером Симоном Шемпом – первые фавориты на золото Хохфильцена. В личных гонках Пайфферу и Шемппу недостает точности, а форма Лессера пошла на спад. Но этих троих рано списывать, как и толпу немецких девушек. Головная боль тренеров из Германии – выбор составов на каждую гонку ЧМ. Женская эстафетная команде – образец мощи, Дальмайер как могла теряла дикую фору на стрельбе, промазав 4 раза, но не смогла, времени хватило даже на финиш с флагом.

Отличная форма Семенова

Возвращение Дарьи Домрачевой добавило позитива фанатам бывшего СНГ, потому что кроме российских биатлонистов никто особенно не выделялся. Вовремя напомнил о себе Сергей Семенов, который едва не окрасил золото индивидуалки в цвета украинского флага. Один промах на четвертом рубеже и прощай победа, здравствуй, бронза. Все равно круто, хотя и бежал Сергей крайне прилично, с 11-м временем на лыжне. На ЧМ-2016 Сергей взял бронзу спринта, к Хохфильцену он подошел не хуже, чем год назад к Холменколлену. Ждем борьбы за медали.

Первое золото Норвегии

Некогда убийственно сильная сборная провела половину сезона без побед, как у мужчин, так и у девушек. Йоханнесу Бё пришлось быстро бежать, стрелять точнее всех, да еще и разбираться с французом на финише. Повезло, что не с Фуркадом – неискушенный Фийон-Майе весь круг дергался на подъемах и растерял силы. Системный кризис норвежцев не заметит только ленивый – команда больше не наводит ужас на соперников, да и перспектив особенно не видно. Это если не вспоминать о проболевшем половину сезона Тарье Бё.

Герой этапа

Надин Хорхлер

Немецкая сборная бережно относится к ветеранам вроде Надин, позволяя заниматься биатлоном и набирать форму даже в 30 лет. По меркам несведущего фаната Хорхлер – неудачница, которой как Анне Фролиной пора покинуть великую команду и выступать за Южную Корею, например. Но тренеры верили в Надин, хотя она ни разу не попадала на подиумы Кубка мира, лишь два раза удачно выступив в эстафетной четверке (победа и третье место).

Антерсельва стала вторым этапом Хорхлер в сезоне, но девушка прилично провела индивидуалку (19 место) и ворвалась в тридцатку масс-старта с последним, 30-м номером. Им она обязана Ольге Подчуфаровой, которая снялась. Надин прошла 12,5 километров аккуратно, достаточно быстро (15 скорость) и главное – точно стреляла. Когда на финише ее вместе с Коукаловой накатывала Дальмайер, казалось, удел немки – бронза максимум. Но Хорхлер внезапно добавила и вырвала победу, первую в карьере.

Мем этапа

Комментарий этапа

Антон Шипулин после победы не исключил участия на ЧМ-2020 в Антхольце: «Спасибо Мартену, что дал шанс выиграть. И спасибо болельщикам, которые за меня переживали и давали много энергии. Конечно, хотелось бы здесь пробежать чемпионат мира в 2020 году. Антхольц — мое любимое место. Но никто не знает, как я буду себя чувствовать. Будет ли у меня мотивация после Олимпийских игр».

«Конечно, здесь я чувствовал себя уже гораздо лучше по сравнению с гонкой в Рупольдинге. Там я говорил, что показал себя не с лучшей стороны. Но я уверен, что это был лишь единичный случай и такого больше не повторится. Думаю, отчасти доказал это нашим болельщикам и самому себе. Показал, что могу бороться на любой части дистанции», – Антон Бабиков борется с неприятностями на трассе и побеждает.

«Я поддерживаю идею жесткой борьбы против допинга, но сейчас я хочу сосредоточиться только на спорте. Надеюсь, что представители ВАДА, IBU и норвежской федерации сделают все возможное для решения этой проблемы в будущем. Спортсмены имеют право голоса, но сейчас я сфокусирован на биатлоне», – Эмиль Хегле Свендсен не подписал коллективное письмо биатлонистов против России.

«Мартен сделал правильно, что встал и вышел из зала. Присутствовать там во время итогов заседания было просто потерей времени. IBU продолжает говорить ни о чем, а Фуркад просто выразил то, о чем думают другие», – так тренер сборной Чехии Ондржей Рыбар прокомментировал уход Фуркада с заседания.

Президент IBU Андерс Бессеберг развеял слухи по поводу одной из надежд российского биатлона: «Логинов? Я не помню случай Логинова, но если у него истек срок дисквалификации, он имеет полное право выступать на любых соревнованиях. То же самое я бы сказал о любом другом атлете».

Итоги остальных этапов Кубка мира:

Пять из пяти. Возвращение Дарьи Домрачевой в Оберхофе

Пять из пяти. Обидное серебро России в Рупольдинге

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