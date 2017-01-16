AFP

L'Equipe: Мартен Фуркад может пропустит 2 последних этапа в случае досрочной победы на Кубке мира

L'Equipe: Фуркад может пропустит 2 последних этапа в случае досрочной победы на Кубке мира
Р-Спорт

7 мин. назад

Похоже, в Тюмень француз в любом бы случае не полетел.

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Мартен Фуркад рассматривает возможность досрочного завершения сезона-2016/17 и отказа от поездки на заключительные этапы в финском Контиолахти (9-12 марта) и норвежском Холменколлене (17-19 марта). Это произойдет в случае досрочной победы в общем зачете Кубка мира.

Возможную паузу спортсмен намерен посвятить беременной подруге, которая, по прогнозам врачей, в конце марта родит ему второго ребенка. Вдобавок француз надеется грамотно организовать подготовку к Олимпиаде-2018, передает L'Equipe.

  • Фуркад после пятого этапа Кубка мира, который завершился в воскресенье в немецком Рупольдинге, лидирует с 730 очками.
  • Следом идут Симон Шемпп (446) и Антон Шипулин (440).
  • Этап в Контиолахти первоначально должен был пройти в Тюмени, но был перенесен на фоне допингового скандала и угрозы бойкота со стороны иностранным биатлонистов.

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L'Equipe: Мартен Фуркад может пропустит 2 последних этапа в случае досрочной победы на Кубке мира