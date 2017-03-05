AFP

Дарья Виролайнен завоевала Большой хрустальный глобус Кубка IBU

Виролайнен завоевала Большой хрустальный глобус Кубка IBU
Eurosport

1 час назад

Биатлонистка сняла все вопросы за этап до окончания сезона.

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В воскресенье Дарья Виролайнен стала восьмой в гонке преследования на этапе в финском Контиолахти. На счету Дарьи стало 684 очка, и она одержала досрочную победу в общем зачете Кубка IBU. Второе место занимает еще одна биатлонистка сборной России Анна Никулина (526), третье – немка Каролин Хорхлер (516).

  • Помимо общей победы, Виролайнен завоевала Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете пасьютов.
  • 9-12 марта в том же Контиолахти пройдет этап Кубка мира. Виролайнен получила вызов в основной состав.
  • Заключительный этап Кубка IBU пройдет в эстонском городе Отепя с 8 по 12 марта.

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