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Дарья Виролайнен и Дмитрий Малышко включены в состав сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти
Тренерский штаб огласил фамилии 12 спортсменов.
Помимо Виролайнен, выигравшей БХГ Кубка IBU, шанс выступить на финском этапе получили:
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков и Дмитрий Малышко.
Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко и Екатерина Шумилова.
«Планируем, что Александр Поварницын, Алексей Волков и Александр Логинов сначала примут участие в этапе Кубка IBU, который пройдет в Отепя, а потом выйдут на старт на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене», – заявил главный тренер сборной России александр Касперович.
- Этап в финском Контиолахти пройдет с 10 по 12 марта.
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