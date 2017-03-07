Дарья Виролайнен и Дмитрий Малышко включены в состав сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти

Помимо Виролайнен, выигравшей БХГ Кубка IBU, шанс выступить на финском этапе получили:

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков и Дмитрий Малышко.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко и Екатерина Шумилова.

«Планируем, что Александр Поварницын, Алексей Волков и Александр Логинов сначала примут участие в этапе Кубка IBU, который пройдет в Отепя, а потом выйдут на старт на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене», – заявил главный тренер сборной России александр Касперович.

Этап в финском Контиолахти пройдет с 10 по 12 марта.

Календарь и результаты Кубка мира

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