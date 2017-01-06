17:16 Думаю, в гонке уже ничего особенного не произойдет, так что пора прощаться. Слуф, кстати, десятой финишировала. А российских девушек нет в десятке. А для вас работал Ян Матвеев, удачи и до встречи.
Думаю, в гонке уже ничего особенного не произойдет, так что пора прощаться. Слуф, кстати, десятой финишировала. А российских девушек нет в десятке. А для вас работал Ян Матвеев, удачи и до встречи.
Шардин Слуф из Швеции в десятку забежит. Молодец, точная стрельба и приличный ход позволяют. Пока девятая в минуте.
ООХХХ! Ирина Услугина сразу два промазала. Мда, начало так себе.
Может, Домрачевой не стоило возвращаться сейчас? Заходите и проголосуйте!
Никто из девушек больше не претендует на пятерку, есть толкьо биатлонистки в десятку. Например, китаянка Танг.
Вполне неплохой итог для Кайшевой. Дебют сложился, стреляй точно и была бы в десятке.
Финишировала Дарья Домрачева, 31-я. А Кайшева точно отработала на стойке. В итоге 24-я.
ОООХХ!! Кайшева два промаха на лежке и все, уже 55-е место. Неготова она? Да похоже на то.
Еще один промах у Дарьи Домрачевой. Не так и плохо, но и не супер. Но в качестве разминки пойдет.
Домрачева стойку стреляет. Смотрим.
КАЙСАААААА АААА!!!! Резко прибавила и обогнала Дорен. Отняла второе место. ЭЭХХ!! С думя промахами обогнала Дорен с одним на 3 секунды.
ДОРЕЕЕЕНННН!! Вторая на финише, 24 секунды проиграла с одним промахом. В одни ноги с Коукаловой пробежала француженка.
Так, посмотрим, что там наши. Акимова седьмая на финише, Подчуфарова – 19-я. Глазырина с двумя 24-я после двух рубежей.
ДОМРАЧЕВААА!!! С одним отработала, да и ходом серьезно проиграла. Только 33-я Даша после рубежа.
Разве что Макарайнен, но и у нее промах. ДВААА!! Мимо Кайса. мимо.
ААХХХ!! Дорен с промахом. Хаммершмидт надежно вторая. Нет, Коукалову никто не догонит сегодня.
Акимова в минуте и 22 секундах финишировала от Коукаловой третьей. А на стойке Дорен-Абер.
Вирер много, 24 секунды проигрывает. Коукалова сегодня слишком быстрая.
ШЕВАЛЬЕЕЕ!! Две стрельбы на ноль, 18 секунд до Коукаловой. Многие сегодня стреляют точно. Смотрим на Вирер. ТОЧНННОООО!!!!!
Коукалова показала очень крутые секунды сегодня. после второй стрельбы такая тройка у нас:
Коукалова
Хаммершмидт +15
Гвиздонь +34
Дорен-Абер то как быстра, ЛИДЕЕЕЕРРРР!! После первой стрельбы идет первой. А на лежку пришла Макарайнен.
Акимова с одним промахом 57 секунд проигрывает после стрельбы. Это без шансов, увы.
АААХХХ!!! АКИМОВААА!! Один промах допустила, мда, неприятно.
После второй стрельбы Подчуфарова в полутора минутах и это всего с 2 промахами. Как-то не очень.
Подчуфарова чисто отработала на стойке, а Вирер точна на лежке. Там Хаммершмидт уже сделала Акимову.
КОУКАЛОВАААААА!!! Закрыла и второй рубеж, а скорость все набирает и набирает. Понятно, кто решил очки у Дальмайер отнять сегодня.
Анаис Бескон пришла стелять лежку. Но по скорости сильно проигрывает Акимовой, не выйдет в лидеры.
ТОЧНОООООО!!! ДАААААА!!!! ПЕРВАЯЯ!!!! Лидирует, 1,6 секунды выигрывет.
Акимова второй подходит на стрельбу. Смотрим.
Акимова продолжает скоростную традицию Подчуфаровой и пока быстрейшая. Главное – на стрельбе не повторять за Ольгой.
Два промаха у Подчуфаровой. Вот так, неудачное начало. По скорости слишком сильно шла Ольга, загнала себя.
ТОЧНООО!! Медленно, с паузами, но без промаха. Умничка.
В отличие от вчерашнего ветрового безумия, сегодня флажки лежат ровно. Габи стреляет.
Акимова ушла в гонку, а Коукалова подбирается к первой стрельбе.
Подчуфарова первая на отрезке 0,8 км, обгоняет Коукалову на 0,2 секунды. А нет, пока писал ее обогнала Вишневская на 0,6 секунды.
Ох, Коукалова едва не упала на спуске. Мощно прошла, но рискованно.
Удачи Подчуфаровой. Надо сегодня медаль брать, ведь Дальмайер нет. За мужчин отдуваться девушкам сегодня.
Ванесса Хинц следом выходит. Мощная пара на старте спринта, они поставят порядочный ориентир.
СТАААРРТТТ!!! Габи Коукалова пошла в гонку.
Лидеры по трассе разбросаны. Коукалова – 1, Вирер – 25, Брайса – 29, Дорен-Абер – 33, Макарайнен – 35,
Дарья Домрачева стартует сегодня 50-й. Будут шансы на что угодно сегодня.
А вот раслады по девушкам из России: Подчуфарова – 4, Акимова – 12, Глазырина – 37, Кайшева – 53, Услугина – 90.
Сегодня гонку пропускает Лаура Дальмайер, хочет отдохнуть лидер сезона. Но вот на масс-старт уже выйдет.
Гонка скоро начнется, пока вот прочитайте важный текст по поводу Дарьи Домрачевой.
Всем привет, с вами Ян Матвеев и сегодня у нас женский спринт. Дарья Домрачева вернулась, но и без нее в пелотоне жарко. Посмотрим, что получится теперь.