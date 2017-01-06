06.01.17 - 16:15
Завершено
Оберхоф
1
Г.Коукалова
2
К.Макарайнен
3
М.Дорен-Абер
Спринт - Женщины • Финал
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Спринт - Женщины
Оберхоф - 6 января 2017

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17:16 

Думаю, в гонке уже ничего особенного не произойдет, так что пора прощаться. Слуф, кстати, десятой финишировала. А российских девушек нет в десятке. А для вас работал Ян Матвеев, удачи и до встречи.

17:12 

Шардин Слуф из Швеции в десятку забежит. Молодец, точная стрельба и приличный ход позволяют. Пока девятая в минуте.

17:10

ООХХХ! Ирина Услугина сразу два промазала. Мда, начало так себе.

17:07

Никто из девушек больше не претендует на пятерку, есть толкьо биатлонистки в десятку. Например, китаянка Танг.

17:07 

Вполне неплохой итог для Кайшевой. Дебют сложился, стреляй точно и была бы в десятке.

17:04 

Финишировала Дарья Домрачева, 31-я. А Кайшева точно отработала на стойке. В итоге 24-я.

17:01 

ОООХХ!! Кайшева два промаха на лежке и все, уже 55-е место. Неготова она? Да похоже на то.

16:57

Еще один промах у Дарьи Домрачевой. Не так и плохо, но и не супер. Но в качестве разминки пойдет.

16:56

Домрачева стойку стреляет. Смотрим.

16:55 

КАЙСАААААА АААА!!!! Резко прибавила и обогнала Дорен. Отняла второе место. ЭЭХХ!! С думя промахами обогнала Дорен с одним на 3 секунды.

16:54 

ДОРЕЕЕЕНННН!! Вторая на финише, 24 секунды проиграла с одним промахом. В одни ноги с Коукаловой пробежала француженка.

16:51

Так, посмотрим, что там наши. Акимова седьмая на финише, Подчуфарова – 19-я. Глазырина с двумя 24-я после двух рубежей.

16:48

ДОМРАЧЕВААА!!! С одним отработала, да и ходом серьезно проиграла. Только 33-я Даша после рубежа.

«Домрачева остается фаворитом Кубка мира»
16:48

Разве что Макарайнен, но и у нее промах. ДВААА!! Мимо Кайса. мимо.

16:47 

ААХХХ!! Дорен с промахом. Хаммершмидт надежно вторая. Нет, Коукалову никто не догонит сегодня.

16:45 

Акимова в минуте и 22 секундах финишировала от Коукаловой третьей. А на стойке Дорен-Абер.

16:44 

Вирер много, 24 секунды проигрывает. Коукалова сегодня слишком быстрая.

16:43 

ШЕВАЛЬЕЕЕ!! Две стрельбы на ноль, 18 секунд до Коукаловой. Многие сегодня стреляют точно. Смотрим на Вирер. ТОЧНННОООО!!!!!

16:41 

Коукалова показала очень крутые секунды сегодня. после второй стрельбы такая тройка у нас:

Коукалова

Хаммершмидт +15

Гвиздонь +34

16:39

Дорен-Абер то как быстра, ЛИДЕЕЕЕРРРР!! После первой стрельбы идет первой. А на лежку пришла Макарайнен.

16:38 

Акимова с одним промахом 57 секунд проигрывает после стрельбы. Это без шансов, увы.

16:37

АААХХХ!!! АКИМОВААА!! Один промах допустила, мда, неприятно.

16:36 

После второй стрельбы Подчуфарова в полутора минутах и это всего с 2 промахами. Как-то не очень.

16:34

Подчуфарова чисто отработала на стойке, а Вирер точна на лежке. Там Хаммершмидт уже сделала Акимову.

16:32 

КОУКАЛОВАААААА!!! Закрыла и второй рубеж, а скорость все набирает и набирает. Понятно, кто решил очки у Дальмайер отнять сегодня.

16:30 

Анаис Бескон пришла стелять лежку. Но по скорости сильно проигрывает Акимовой, не выйдет в лидеры.

16:29

ТОЧНОООООО!!! ДАААААА!!!! ПЕРВАЯЯ!!!! Лидирует, 1,6 секунды выигрывет.

Татьяна Акимова
16:28

Акимова второй подходит на стрельбу. Смотрим.

16:26 

Акимова продолжает скоростную традицию Подчуфаровой и пока быстрейшая. Главное – на стрельбе не повторять за Ольгой.

16:25

Два промаха у Подчуфаровой. Вот так, неудачное начало. По скорости слишком сильно шла Ольга, загнала себя.

16:23

ТОЧНООО!! Медленно, с паузами, но без промаха. Умничка.

16:23 

В отличие от вчерашнего ветрового безумия, сегодня флажки лежат ровно. Габи стреляет.

16:22 

Акимова ушла в гонку, а Коукалова подбирается к первой стрельбе.

16:20 

Подчуфарова первая на отрезке 0,8 км, обгоняет Коукалову на 0,2 секунды. А нет, пока писал ее обогнала Вишневская на 0,6 секунды.

16:18 

Ох, Коукалова едва не упала на спуске. Мощно прошла, но рискованно.

16:17 

Удачи Подчуфаровой. Надо сегодня медаль брать, ведь Дальмайер нет. За мужчин отдуваться девушкам сегодня.

16:16 

Ванесса Хинц следом выходит. Мощная пара на старте спринта, они поставят порядочный ориентир.

16:15 

СТАААРРТТТ!!! Габи Коукалова пошла в гонку.

Габи Коукалова
16:11

Лидеры по трассе разбросаны. Коукалова – 1, Вирер – 25, Брайса – 29, Дорен-Абер – 33, Макарайнен – 35,

16:10

Дарья Домрачева стартует сегодня 50-й. Будут шансы на что угодно сегодня.

Дарья Домрачева
16:09

А вот раслады по девушкам из России: Подчуфарова – 4, Акимова – 12, Глазырина – 37, Кайшева – 53, Услугина – 90.

16:08

Сегодня гонку пропускает Лаура Дальмайер, хочет отдохнуть лидер сезона. Но вот на масс-старт уже выйдет.

Лаура Дальмайер
 

Всем привет, с вами Ян Матвеев и сегодня у нас женский спринт. Дарья Домрачева вернулась, но и без нее в пелотоне жарко. Посмотрим, что получится теперь.

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