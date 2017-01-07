07.01.17 - 13:30
Завершено
Оберхоф
1
М.Фуркад
2
А.Пайффер
3
Д.Виндиш
Гонка преследования - Мужчины • Финал
КалендарьТаблицаСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Гонка преследования - Мужчины
Оберхоф - 7 января 2017

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире
    
30
Главное 
 
 Удалить
14:10 

Что ж, очень тяжелые погодные условия помешали всем спортсменам показать свой класс. Фуркад выиграл – он молодец. Русские ребята тоже выступили неплохо – красавцы. А нам пора прощаться. До скорых встреч на Eurosport.ru.

14:18

Пайффер вторым пришел, а Виндиш на финише на долю секунды опередил Свендсена. Бабиков остался шестым.

14:06 

У Фуркада онемели пальцы, но это не мешает ему любоваться красотами и финишировать первым.

14:02

Бабиков точен и будет бороться со Свендсеном за тройку. Антон в 6 секундах от норвежца.

14:01 

У Пайффера 2 промаха, а Цветков выцеливал, но подхватил три. Все мажут. Ужас!

14:00 

Фуркад последнюю стрельбу отработал на ура и убежал в одиночестве. Цветков и Пайффер мажут.

13:57 

Цветков достал Пайффера. Молодец Максим, надо удержаться за немцем, а потом с аппетитом скушать. Хотя и самого Цветкова еще могут съесть, поэтому надо быть аккуратнее.

13:55 

Отставания сегодня могучие: Бабиков с 5 промахами на 3 рубеже бежит 13-м в двух минутах. А какое тогда отставание у 60-го номера?

13:53 

Благодаря неудачной стрельбе всех остальных Цветков на третье место переместился. В 42,3 от Фуркада. Вторым идет Пайффер – до него Максиму 6 секунд.

13:53

Фуркад убежал без промахов, а все остальные мажут. БАБИКОВ НИ РАЗУ НЕ ПОПАЛ!

13:52

На первую стойку пришли спортсмены. Сейчас будет очень важная стрельба.

13:50 

Фуркад выплыл на пятое место, а Бабиков уцепился за ним и спокойно катит в удобном темпе.

13:49 

Какой молодец Бабиков. Сократил отставание от Эберхарда до 7 секунд. Есть шанс сегодня за медаль зацепиться.

13:46

Ох, Шипулин застрелился. Три промаха у капитана сборной России. Хорошо, что хотя бы Цветков и Бабиков здорово идет: оба в десятке в полуминуте от лидера. Антон вообще 5-й!

13:45

Хах, последним выстрелом промазал Эберхард. У Шлезингера тоже одна неточность. И Фуркад мажет!

13:44

На стадион выкатились лидеры. У Фуркада замерзли пальцы, потому что он судорожно трясет ими в воздухе, пытаясь согреть.

13:43 

Спокойно идет по трассе Эберхард. Не собирается он пока рвать вперед, даже Шлезингра к себе подпустил. Видимо, на стрельбу настраивается.

13:41 

Фуркад на пятое место переместился. Дышит в спину сразу двум конкурентам французский волк. Если он сегодня не выиграет, то это будет что-то невероятное.

13:39

Российские ребета молодчики: Цветков 6-й (+51,4), Бабиков 8-й (+53,6), а Шипулин 15-й (1:23,5). Малышко тоже неподалеку.

13:38

Точен и Эберхард, и Шлезингр. Чех 15 секунд автрийцу проигрывает. Фуркад тоже на ноль льработал.

13:37

Так, Эберхард уже на лежке! Остальные тоже вот-вот начнут стрелять.

13:36 

Оп, а вот и первое падение: Долль не справился с управлением и плюхнулся на пятую точку. Хорошо, что гонку продолжить ему это не помешает.

13:34 

Очень компактным пелотоном идут по трассе спортсмены. Она очень жесткая. Вот сейчас показали, как Эберхард проходил спуск – выглядело страшно.

13:32

Привет, друзья! Мужская гонка преследования в Оберхофе стартовала. 60 бравых парней, среди которых 5 из России, уже ушли на трассу.

Комментарии 0