Что ж, очень тяжелые погодные условия помешали всем спортсменам показать свой класс. Фуркад выиграл – он молодец. Русские ребята тоже выступили неплохо – красавцы. А нам пора прощаться. До скорых встреч на Eurosport.ru.
14:18
Пайффер вторым пришел, а Виндиш на финише на долю секунды опередил Свендсена. Бабиков остался шестым.
14:06
У Фуркада онемели пальцы, но это не мешает ему любоваться красотами и финишировать первым.
14:02
Бабиков точен и будет бороться со Свендсеном за тройку. Антон в 6 секундах от норвежца.
14:01
У Пайффера 2 промаха, а Цветков выцеливал, но подхватил три. Все мажут. Ужас!
14:00
Фуркад последнюю стрельбу отработал на ура и убежал в одиночестве. Цветков и Пайффер мажут.
13:57
Цветков достал Пайффера. Молодец Максим, надо удержаться за немцем, а потом с аппетитом скушать. Хотя и самого Цветкова еще могут съесть, поэтому надо быть аккуратнее.
13:55
Отставания сегодня могучие: Бабиков с 5 промахами на 3 рубеже бежит 13-м в двух минутах. А какое тогда отставание у 60-го номера?
13:53
Благодаря неудачной стрельбе всех остальных Цветков на третье место переместился. В 42,3 от Фуркада. Вторым идет Пайффер – до него Максиму 6 секунд.
13:53
Фуркад убежал без промахов, а все остальные мажут. БАБИКОВ НИ РАЗУ НЕ ПОПАЛ!
13:52
На первую стойку пришли спортсмены. Сейчас будет очень важная стрельба.
13:50
Фуркад выплыл на пятое место, а Бабиков уцепился за ним и спокойно катит в удобном темпе.
13:49
Какой молодец Бабиков. Сократил отставание от Эберхарда до 7 секунд. Есть шанс сегодня за медаль зацепиться.
13:46
Ох, Шипулин застрелился. Три промаха у капитана сборной России. Хорошо, что хотя бы Цветков и Бабиков здорово идет: оба в десятке в полуминуте от лидера. Антон вообще 5-й!
13:45
Хах, последним выстрелом промазал Эберхард. У Шлезингера тоже одна неточность. И Фуркад мажет!
13:44
На стадион выкатились лидеры. У Фуркада замерзли пальцы, потому что он судорожно трясет ими в воздухе, пытаясь согреть.
13:43
Спокойно идет по трассе Эберхард. Не собирается он пока рвать вперед, даже Шлезингра к себе подпустил. Видимо, на стрельбу настраивается.
13:41
Фуркад на пятое место переместился. Дышит в спину сразу двум конкурентам французский волк. Если он сегодня не выиграет, то это будет что-то невероятное.
13:39
Российские ребета молодчики: Цветков 6-й (+51,4), Бабиков 8-й (+53,6), а Шипулин 15-й (1:23,5). Малышко тоже неподалеку.
13:38
Точен и Эберхард, и Шлезингр. Чех 15 секунд автрийцу проигрывает. Фуркад тоже на ноль льработал.
13:37
Так, Эберхард уже на лежке! Остальные тоже вот-вот начнут стрелять.
13:36
Оп, а вот и первое падение: Долль не справился с управлением и плюхнулся на пятую точку. Хорошо, что гонку продолжить ему это не помешает.
13:34
Очень компактным пелотоном идут по трассе спортсмены. Она очень жесткая. Вот сейчас показали, как Эберхард проходил спуск – выглядело страшно.
13:32
Привет, друзья! Мужская гонка преследования в Оберхофе стартовала. 60 бравых парней, среди которых 5 из России, уже ушли на трассу.
Что ж, очень тяжелые погодные условия помешали всем спортсменам показать свой класс. Фуркад выиграл – он молодец. Русские ребята тоже выступили неплохо – красавцы. А нам пора прощаться. До скорых встреч на Eurosport.ru.
Пайффер вторым пришел, а Виндиш на финише на долю секунды опередил Свендсена. Бабиков остался шестым.
У Фуркада онемели пальцы, но это не мешает ему любоваться красотами и финишировать первым.
Бабиков точен и будет бороться со Свендсеном за тройку. Антон в 6 секундах от норвежца.
У Пайффера 2 промаха, а Цветков выцеливал, но подхватил три. Все мажут. Ужас!
Фуркад последнюю стрельбу отработал на ура и убежал в одиночестве. Цветков и Пайффер мажут.
Цветков достал Пайффера. Молодец Максим, надо удержаться за немцем, а потом с аппетитом скушать. Хотя и самого Цветкова еще могут съесть, поэтому надо быть аккуратнее.
Отставания сегодня могучие: Бабиков с 5 промахами на 3 рубеже бежит 13-м в двух минутах. А какое тогда отставание у 60-го номера?
Благодаря неудачной стрельбе всех остальных Цветков на третье место переместился. В 42,3 от Фуркада. Вторым идет Пайффер – до него Максиму 6 секунд.
Фуркад убежал без промахов, а все остальные мажут. БАБИКОВ НИ РАЗУ НЕ ПОПАЛ!
На первую стойку пришли спортсмены. Сейчас будет очень важная стрельба.
Фуркад выплыл на пятое место, а Бабиков уцепился за ним и спокойно катит в удобном темпе.
Какой молодец Бабиков. Сократил отставание от Эберхарда до 7 секунд. Есть шанс сегодня за медаль зацепиться.
Ох, Шипулин застрелился. Три промаха у капитана сборной России. Хорошо, что хотя бы Цветков и Бабиков здорово идет: оба в десятке в полуминуте от лидера. Антон вообще 5-й!
Хах, последним выстрелом промазал Эберхард. У Шлезингера тоже одна неточность. И Фуркад мажет!
На стадион выкатились лидеры. У Фуркада замерзли пальцы, потому что он судорожно трясет ими в воздухе, пытаясь согреть.
Спокойно идет по трассе Эберхард. Не собирается он пока рвать вперед, даже Шлезингра к себе подпустил. Видимо, на стрельбу настраивается.
Фуркад на пятое место переместился. Дышит в спину сразу двум конкурентам французский волк. Если он сегодня не выиграет, то это будет что-то невероятное.
Российские ребета молодчики: Цветков 6-й (+51,4), Бабиков 8-й (+53,6), а Шипулин 15-й (1:23,5). Малышко тоже неподалеку.
Точен и Эберхард, и Шлезингр. Чех 15 секунд автрийцу проигрывает. Фуркад тоже на ноль льработал.
Так, Эберхард уже на лежке! Остальные тоже вот-вот начнут стрелять.
Оп, а вот и первое падение: Долль не справился с управлением и плюхнулся на пятую точку. Хорошо, что гонку продолжить ему это не помешает.
Очень компактным пелотоном идут по трассе спортсмены. Она очень жесткая. Вот сейчас показали, как Эберхард проходил спуск – выглядело страшно.
Привет, друзья! Мужская гонка преследования в Оберхофе стартовала. 60 бравых парней, среди которых 5 из России, уже ушли на трассу.