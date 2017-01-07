17:26 На этом пора прощаться. Для вас работал Евгений Коростелев. Спасибо за внимание и до скорых встреч на Eurosport.ru.
На этом пора прощаться. Для вас работал Евгений Коростелев. Спасибо за внимание и до скорых встреч на Eurosport.ru.
Все добрели до финиша. Дарья Домрачева 34-я в 4 минутах от Дорен. Не получается пока у Даши, ну а мы посмотрим, что получится из ее возвращения.
Макарайнен третья, а россиянки замыкают тридцатку сильнейших. 27,28,29,32,33 – вот места всех наших девушек. Кучненько, что ж!
Финиширует Дорен. 38,8 секунд привезла она Коукаловой, которая после сегодняшней гонки лидером Кубка мира странет, на пару очков обойдя Дальмайер. Ух, ну и масс-старт нас завтра ждет.
Два промаха у Кайсы, но ее конкурентки за третье место неточно стреляют. Тройка понятна.
Ну вот и все! У Дорен один промах, а у Габи два. Макарайнен тоже мажет, так что можно поздравлять француженку с победой.
Коукалова и Мари-Дорен уже выкатились на стадион. Ветер стих, похоже!
Держится разрыв между Дорен, Габи и Кайсой. Скорее всего, именно чешка и француженка разыграют победу сегодня.
Ох, Акимова застрелилась. Аж три раза в молоко у нее получилось выстрелить. Ужас! В десятке наших девочек не будет.
А вот и стойка уже. Дорен точна и быстра, в то время как Макарайнен и Коукалова по разу с цель не попали. Теперь француженка лидирует в гонке, но опережает Габи всего на 5,5 секунды.
Глазырина, Акимова и Подчуфарова чисты. Первые две российские девушки девушки идут на 12 и 13 местах. А вот у Домрачевой проблемы – еще два промаха.
Очень повезло Габи: собрала она все габариты, но попала. То же самое Дорен и Кайса, а вот Вирер, Хаммершмидт и Шевалье промазали по разу.
Уверенно лидирует Коукалова. Если сейчас отработает чисто, то может неплохую заявку на победу оформить.
Дорен, Кайса и Хаммершмидт работают рядышком, а вот Вирер подотстала. Шевалье вообще на одном из спусков упала, так что она от этой группы отвалилась.
Домрачева на первом ребеже два раза промахнулась. Что касается российских девушек, то Акимова с одним промахом идет в том же районе 15-го места, Глазырина – 17-я.
Теперь сразу пять девушек в одной группе будут бежать, догоняя Коукалову. Все они в 40 секундах от чешки.
Надо же, очень аккуратно отработала Габи, в то время, как ее основные соперницы промазали по разу.
Габи прикатила на стрельбище, а там дует так, что отстрелять чисто будет нереально. Но посмотрим!
Коукалова к отметке 1,5 удерживает преимущество в 20 секунд перед Кайсой и Дорен. Вчера чешка очень мощно отработала и не оставила соперницам ни единого шанса.
Дарья Домрачева 37-й в гонку ушла. Первая гонка после возвращения не слишком получилась у белорусской спортсменки. Проиграла она лидеру почти две минуты.
Ужасный холод сегодня не только в Москве, но и в Оберхофе. Многие мужчины стали жертвами ветра и низких температур во время мужской гонки.
Габриэла Коукалова уже ушла в гонку. Следом за ней Кайса Макарайнен и Мари Дорен-Абер.
Приветствую вас, дорогие друзья! Женская гонка преследования завершает соревновательный день в немецком Оберхофе, где бьются друг с другом биатлеты. Для вас работает Евгений Коростелев.